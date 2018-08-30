Audi выпустит «прощальные» версии A4 с «механикой»

С выводом на американский рынок Audi A4 нового поколения немецкий производитель решил сохранить модификации с механической коробкой передач, так как рассчитывал, что их доля в общем объеме продаж составит 10-12 процентов. В реальности же оказалось, что такие машины покупают лишь 2-3 процента клиентов, поэтому со следующего года машины с «механикой» поставляться на американский рынок не будут.