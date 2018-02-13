Audi придумала необычную крышу для большого кроссовера-кабриолета

Компания Audi запатентовала механизм складной крыши, который позволит сделать кабриолет с центральной и задней стойками. Как сообщает Fourtitude, такая конструкция будет использоваться для разработки большого кроссовера-кабриолета.

Патент предусматривает создание трехсекционной крыши, средняя и задняя часть которой будут складными. При этом средняя сможет убираться внутрь багажника, в то время как задняя выступит в роли крышки, что позволит снизить массу конструкции.

Иллюстрация AutoGuide

Для увеличения жесткости конструкции и дополнительный защиты пассажиров, планируется увеличить длину передних стоек, а для удобства перевозки грузов — заднюю дверь багажника, которая при необходимости будет убираться в кузов.

Audi Cross Cabriolet quattro

В 2007 году компания Audi привезла на моторшо в Лос-Анджелесе марка представила прототип кроссовера-кабриолета — Cross Cabriolet quattro. Автомобиль оснастили тряпичной крышей от открытого A4, которая убиралась в отсек за задними сидениями за 17 секунд. В качестве силовой установки использовался трехлитровый турбодизель мощностью 240 лошадиных сил.