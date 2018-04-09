Audi сделала реальную версию виртуального гиперкара

Компания Audi представила электрический спортпрототип e-tron Vision Gran Turismo для видеоигры Gran Turismo Sport. Одновременно с презентацией виртуальной машины на тестовом полигоне марки в Нойбурге состоялся дебют реального концепт-кара с одноименным названием.

Стилистически Audi e-tron Vision Gran Turismo повторяет гоночный Audi 90 Quattro IMSA GTO образца 1989 года. Он оснащен тремя электромоторами: два расположены на задней оси, один — на передней. Суммарная отдача силовой установки составляет 816 лошадиных сил. Электрокар массой 1450 килограммов способен разгоняться до «сотни» за 2,5 секунды.

Также спортпротип комплектуется полным приводом с системой контроля вектора тяги.

Виртуальный e-tron Vision Gran Turismo с электрической и гибридной установкой доступны для скачивания уже сегодня. Публичный дебют реальной машины состоится во время итальянского этапа чемпионата Формулы-E в Риме. Концепт-кар будет выступать в роли «гоночного такси».

До этого последним виртуальным суперкаром, разработанным для Gran Turismo, был представленный в прошлом году Peugeot L750 R HYbrid Vision. Масса 760-сильного гибрида составляет всего 825 килограммов, а с нуля до 100 километров в час он способен разгоняться за 2,5 секунды.

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