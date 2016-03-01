Компания Audi выпустила самый маленький кроссовер

Компания Audi выпустила самый маленький кроссоверВ Женеве состоялась премьера компактного вседорожника Audi Q2
Компания Audi привезла на Женевский автосалон компактный кроссовер Q2. Новинка станет самым маленьким вседорожником немецкой марки и займет место перед моделями Q3, Q5 и Q7.
Audi Q2 построили на модульной платформе MQB концерна Volkswagen. Габаритная длина кроссовера составила 4190 миллиметров — на 195 миллиметров короче модели Audi Q3. Масса машины — 1205 килограммов. Дорожный просвет новинки равен 200 миллиметрам. Объем багажника — 405 литров (или 1050 литров при сложенных задних креслах).
Базовым мотором Audi Q2 станет трехцилиндровый 116-сильный бензиновый двигатель объемом один литр. Кроме того, кроссовер будет предлагаться с 1,4-литровой «турбочетверкой», топовая версия которой будет развивать 190 лошадиных сил.
Дизельная линейка включит 1,6-литровый двигатель мощностью 116 сил, а также двухлитровые агрегаты, выдающие 150 или 190 сил. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика» или «робот» S tronic с двумя сцеплениями.
Кроссовер будет доступен с адаптивным круиз-контролем, системами слежения за «мертвыми» зонами, поддержания рядности движения и распознавания дорожных знаков. Кроме того, Q2 сможет автоматически осуществлять параллельную и перпендикулярную парковку, а также самостоятельно выезжать со стоянки.
Базовый кроссовер будет предлагаться с приводом на передние колеса. Варианты с топовыми версиями двухлитровых двигателей получат систему полного привода на основе муфты Haldex пятого поколения.
Кроме того, вседорожник можно будет заказать с перенастроенной спортивной подвеской и уменьшенным на 10 миллиметров дорожным просветом.
В качестве опции будет доступна полностью цифровая приборная панель, проекционный дисплей, мультимедийный комплекс MMI со спутниковой навигацией, поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Наконец, для вседорожника появится 705-ваттная стереосистема Bang & Olufsen с 14 динамиками.
Выпуск Audi Q2 наладят на предприятии в Ингольштадте. Компактный кроссовер появится у европейских дилеров в августе 2016 года.