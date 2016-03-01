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Новости
Опубликовано 01 марта 2016, 12:00
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Компания Audi выпустила самый маленький кроссовер

В Женеве состоялась премьера компактного вседорожника Audi Q2
Компания Audi привезла на Женевский автосалон компактный кроссовер Q2. Новинка станет самым маленьким вседорожником немецкой марки и займет место перед моделями Q3, Q5 и Q7.
Компания Audi выпустила самый маленький кроссовер
© Audi AG
Ярослав Гронский

Компания Audi привезла на Женевский автосалон компактный кроссовер Q2. Новинка станет самым маленьким вседорожником немецкой марки и займет место перед моделями Q3, Q5 и Q7.

Audi Q2 построили на модульной платформе MQB концерна Volkswagen. Габаритная длина кроссовера составила 4190 миллиметров — на 195 миллиметров короче модели Audi Q3. Масса машины — 1205 килограммов. Дорожный просвет новинки равен 200 миллиметрам. Объем багажника — 405 литров (или 1050 литров при сложенных задних креслах).

© Audi AG

Базовым мотором Audi Q2 станет трехцилиндровый 116-сильный бензиновый двигатель объемом один литр. Кроме того, кроссовер будет предлагаться с 1,4-литровой «турбочетверкой», топовая версия которой будет развивать 190 лошадиных сил.

Дизельная линейка включит 1,6-литровый двигатель мощностью 116 сил, а также двухлитровые агрегаты, выдающие 150 или 190 сил. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика» или «робот» S tronic с двумя сцеплениями.

Кроссовер будет доступен с адаптивным круиз-контролем, системами слежения за «мертвыми» зонами, поддержания рядности движения и распознавания дорожных знаков. Кроме того, Q2 сможет автоматически осуществлять параллельную и перпендикулярную парковку, а также самостоятельно выезжать со стоянки.

© Audi AG

Базовый кроссовер будет предлагаться с приводом на передние колеса. Варианты с топовыми версиями двухлитровых двигателей получат систему полного привода на основе муфты Haldex пятого поколения.

Кроме того, вседорожник можно будет заказать с перенастроенной спортивной подвеской и уменьшенным на 10 миллиметров дорожным просветом.

© Audi AG

В качестве опции будет доступна полностью цифровая приборная панель, проекционный дисплей, мультимедийный комплекс MMI со спутниковой навигацией, поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Наконец, для вседорожника появится 705-ваттная стереосистема Bang & Olufsen с 14 динамиками.

Выпуск Audi Q2 наладят на предприятии в Ингольштадте. Компактный кроссовер появится у европейских дилеров в августе 2016 года.

Автор:Ярослав Гронский
Теги:
#Audi
#Q2