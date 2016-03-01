Компания Audi выпустила самый маленький кроссовер

Базовым мотором Audi Q2 станет трехцилиндровый 116-сильный бензиновый двигатель объемом один литр. Кроме того, кроссовер будет предлагаться с 1,4-литровой «турбочетверкой», топовая версия которой будет развивать 190 лошадиных сил.

Дизельная линейка включит 1,6-литровый двигатель мощностью 116 сил, а также двухлитровые агрегаты, выдающие 150 или 190 сил. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика» или «робот» S tronic с двумя сцеплениями.

Кроссовер будет доступен с адаптивным круиз-контролем, системами слежения за «мертвыми» зонами, поддержания рядности движения и распознавания дорожных знаков. Кроме того, Q2 сможет автоматически осуществлять параллельную и перпендикулярную парковку, а также самостоятельно выезжать со стоянки.