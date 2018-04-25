Для китайцев сделали Audi Q5 с увеличенной колесной базой

Пульс

Audi впервые выпустила удлиненный кроссовер

2e7c3dab1ac75efd936b7a105af053e187cf7672
25 апреля 2018

Компания Audi представила удлиненную версию кроссовера Q5, который стал первым вседорожником немецкой марки с увеличенной колесной базой. Модель, которая называется Q5L и предназначается для китайского рынка, дебютировала на автосалоне в Пекине.

Колесная база и габаритная длина Audi Q5 выросла на 88 миллиметров. За счет этого для ног пассажиров второго ряда удалось получить дополнительные 110 миллиметров свободного места. Объем багажного отсека не изменился и составляет 550 литров (1 550 литров со сложенными спинками кресел второго ряда).

В Китае Audi Q5L будет предлагаться в пяти комплектациях и с двумя моторами: двухлитровыми турбочетверками, отдача которых составляет 190 и 252 лошадиные силы. Все версии модели комплектуются роботизированными коробками передач с двумя сцеплениями, а также системой подключаемого полного привода.

Мощнейшая версия Audi Q5L разгоняется с места до ста километров в час за 6,7 секунды.

Модель предназначается исключительно для китайского рынка. Производство удлиненного вседорожника наладят на совместном предприятии Audi и FAW в городе Чанчунь.

В России Audi Q5 последнего поколения предлагается с бензиновым турбомотором 2.0, который выдает 249 лошадиных сил, а также с трехлитровой «шестеркой», развивающей 354 силы. Последняя ставится на S-модификацию модели. Цены на вседорожник начинаются с 3 050 000 рублей.

Форменное длиннобазие

Удлиненные автомобили, которые очень любят китайцы

Теги:
AudiQ5Пекин-2018
Новости по теме
30 марта 2018
Audi сделала удлиненный Q5 с колесной базой A6
24 апреля 2017
Названы рублевые цены на мощнейшую версию Audi Q5
20 апреля 2017
Audi назвала рублевые цены на новый Q5
19 апреля 2017
Российские Audi Q5 отправят на ремонт из-за протекающей крыши