Audi сделала удлиненный Q5 с колесной базой A6

Компания Audi представила «растянутую» версию кроссовера Q5 для китайского рынка. От глобальной модели новинка отличается увеличенной на 88 миллиметров колесной базой. Об этом сообщает Autohome.

Длина Audi Q5 L составляет 4765 миллиметров, ширина — 1893 миллиметра, высота — 1659 миллиметров. Колесная база насчитывает 2908 миллиметров. По этому показателю удлиненный «Ку-пятый» почти сравнялся с седаном A6 — разница в расстоянии между осями у двух моделей состаляет всего 16 миллиметров.

Оснащение кроссовера не отличается от машин, поставляемых, например, на российский рынок. Audi Q5 L комплектуется матричной светодиодной оптикой, мультимедийной системой с 8,3-дюймовым дисплеем и проекционным экраном.

Моторная гамма состоит из «турбочетверок» объемом два литра мощностью от 190 до 252 лошадиных сил. Стандартными для кроссовера являются семиступенчатая роботизированная трансмиссия и полный привод.

Кроссовер Audi Q5 L стал первой моделью, вставшей на конвейер нового завода Audi Q в Чанчуне, строительство которого началось в декабре 2014 года. Предприятие, оборудованное 510 роботами, а также сварочными и покрасочными цехами, может выпускать до 150 тысяч автомобилей в год.