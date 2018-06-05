Представлен флагманский кроссовер Audi – купеобразный Q8

Компания Audi представила новый флагманский вседорожник – Q8. Премьера модели прошла на специальном мероприятии в китайском Шэньчжэне.

Габаритная длина новинки составляет 4,99 метра, ширина – два метра, высота – 1,71 метра, а размер колесной базы достигает трех метров. Таким образом, автомобиль получился немного короче пятиметрового Audi Q7, который построен на той же модульной платформе MLB, но при этом более чем на 30 миллиметров шире и ниже. «Ку-Восьмой» также на 130 миллиметров длинее и на 10 миллиметров шире, чем Range Rover Sport, а расстояние между осями у «британца» на 70 миллиметров меньше.

«КуВосьмой» может быть только пятиместным, тогда как для Q7 можно заказать и семиместную модификацию. Объем багажника новинки Audi при поднятных задних креслах составляет 605 литров, а при сложенных – 1755 литров (у Q7, для сравения, этот показатель достигает 770-1955 литров).

В конструкции кроссовера используется 15 процентов алюминия и 14,4 процента высокопрочной стали горячей формовки, а его масса в модификации с дизельным двигателем достигает 2145 килограммов. Коэффициент аэродинамического сопротивления вседорожника равен 0,34. Дорожный просвет – 254 миллиметра.

Audi Q8 имеет систему полного привода с центральным дифференциалом Torsen и полноуправляемое шасси. За доплату для модели предлагается адаптивная пневматическая подвеска (всего доступно три варианта подвески, включая обычную «железную»), которая в зависимости от дорожных условий может изменять клиренс в пределах 90 миллиметров.

Все силовые установки кроссовера будут так называемыми «умеренными гибридами», оснащенными 48-вольтовой бортовой сетью и стартер-генератором с ременным приводом. В гамму агрегатов Q8 войдут трехлитровые бензиновые и дизельные моторы, выдающие 340 (версия под названием 55 TFSI) и 286 (50 TDI) лошадиных сил.

Бензиновый вариант получит восьмидиапазонную автоматическую коробку передач, а дизель – семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Машина с двигателем на «тяжелом топливе» сможет набирать «сотню» за 6,3 секунды.

В салоне Q8 будет установлен 10,1-дюймовый дисплей на центральной консоли, еще один 8,6-дюймовый экран, отвечающий за настройки климат-контроля, а также 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. В оснащение машины войдет мультимедийная система с LTE и Wi-Fi, аудиосистема Bang & Olufsen, адаптивный круиз, система кругового видеообзора. В 2019-м появится функция дистанционного въезда в гараж, управляемая со смартфона.