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11:07

Стали известны российские цены на кросс-купе Audi Q8

Модель оценили минимум в 5 173 655 рублей

В конфигураторе на российском сайте Audi появилась информация о ценах и оснащении нового флагманского кроссовера Q8. Для кросс-купе будет доступно четыре линии исполнения и только один двигатель — бензиновый 3.0 V6 TFSI с отдачей 340 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Начальная версия Q8 оценена минимум в 5 173 655 рублей. Audi Q7 с близким по мощности мотором обойдет в 4 610 000 рублей.

В стандартное оснащение Audi Q8 войдет полностью светодиодная оптика, задний спойлер, сиденья с электрорегулировкой поясничного подпора и комбинированной отделкой (кожа/синтетика), двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, информационно-развлекательная система MMI с семидюймовым дисплеем и поддержкой Bluetooth, круиз-контроль.

За доплату кросс-купе можно укомплектовать адаптивной пневмоподвеской (66 641 pублей), матричными фарами (96 805 рублей), панорамной крышей (108 729 рублей), доводчиками дверей (44 895 рублей), аудиосистемой Bang & Olufsen c объемным звучанием (452 455 рублей), системой ночного видения с функцией распознавания пешеходов (147 311 рублей), подруливающими задними колесами (80 670 рублей).

Помимо этого, в зависимости от выбранной линии исполнения для Audi Q8 будет доступен стайлинг-пакет S line. Он включает в себя окраску всех пластиковых деталей в цвет кузова, спортивные бамперы с боковыми воздуховодами, черную решетку радиатора, накладки на пороги и кромку багажного отсека. Спортпакет S line предусматривает установку спортивных кресел, руля, накладок на педали из нержавеющей стали, отделку рычага КПП перфорированной кожей, 21-дюймовые колеса и отделку салона комбинаций кожи и алькантары.

Audi Q8 в исполнении Advance с расширенным перечнем оборудования обойдется в 5 423 655 рублей. Q8 Sport, в базе оснащенный стайлинг- и спортпакетом S line — в 5 838 655 рублей. Топовый Audi Q8 Design оценен минимум в 5 923 655 рублей.

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