Стали известны российские цены на кросс-купе Audi Q8

Помимо этого, в зависимости от выбранной линии исполнения для Audi Q8 будет доступен стайлинг-пакет S line. Он включает в себя окраску всех пластиковых деталей в цвет кузова, спортивные бамперы с боковыми воздуховодами, черную решетку радиатора, накладки на пороги и кромку багажного отсека. Спортпакет S line предусматривает установку спортивных кресел, руля, накладок на педали из нержавеющей стали, отделку рычага КПП перфорированной кожей, 21-дюймовые колеса и отделку салона комбинаций кожи и алькантары.