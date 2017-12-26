В России отзовут три модели Audi из-за угрозы возгорания

Компания Audi проведет в России отзыв моделей A4, A5 и Q5. Всего под сервисную кампанию попали 1880 автомобилей, проданных с 2011 по 2016 годы. Об этом говорится в сообщении на сайте федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причиной для проведения отзыв стала вероятность отказа дополнительного нагревательного элемента климатической установки. В некоторых случаях это может привести к оплавлению или возгоранию.

Ремонтом машин (заменой элемента и обновлением программного обеспечения блока управления климат-контролем) займутся дилеры компании. Все работы проведут бесплатно. Список VIN-номеров отзываемых автомобилей опубликован Росстандартом.

Это не первый в 2017 году случай, когда компания Audi отправляет на ремонт в России A4, A5 и Q5. В апреле немецкий автопроизводитель объявил сервисную кампанию из-за подушек безопасности, под которую попали седан и купе, а в мае они же, но вместе с A6 и Q5 попали под отзыв из-за возможного появления посторонних частиц в охлаждающей жидкости.