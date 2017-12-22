Автомобиль заметили в огромными карбон-керамическими тормозами

Пульс

Сфотографирован прототип нового 600-сильного хэтчбека Audi RS7

D57877083940cd5d8cca9783892567c0f64e2bfd
22 декабря 2017

Издание Car опубликовало фотографии тестового прототипа «заряженного» хэтчбека Audi RS7 нового поколения, который был запечатлен в Швеции во время испытаний в условиях холодного климата. Премьера серийного варианта автомобиля состоится в следующем году.

[Жутко быстрые седаны (и не только): четырех- и пятидверки, которые так же быстры, как суперкары](https://motor.ru/selector/supersedani.htm)

Жутко быстрые седаны (и не только): четырех- и пятидверки, которые так же быстры, как суперкары

Самый мощный вариант модели тестируется под кузовом обычного Audi A7, но с небольшими отличиями. «Заряженную» машину можно узнать по большим овальным патрубкам выпускной системы, расширенным колесным аркам и огромным карбон-керамическим тормозам с суппортами, которые можно также встретить на суперкарах Lamborghini.

По информации журнала Car, RS7 будет предлагаться с восьмицилиндровым двигателем с двумя турбинами, выдающим около 600 лошадиных сил. Также появится спорт-пакет Performance, с которым отдача возрастет примерно до 640 сил.

Ранее также предполагалось, что модель получит версию с 710-сильной гибридной силовой установкой, построенной на базе 550-сильной «восьмерки».

1/3
2/3
3/3

Самые быстрые седаны «Северной петли» Нюрбургринга

Обычный хэтчбек Audi A7 дебютировал в октябре. Модель построена на модульной платформе MLB Evo, может комплектоваться полноуправляемым шасси и полным приводом. Силовая установка – 340-сильная «шестерка» объемом три литра, которая работает в паре с семиступенчатой преселективной трансмиссией. Позже гамма моторов расширится.

В России «семерка» появится не ранее второго квартала 2018 года.

6 фактов о самой красивой Audi

Все, что нужно знать о новом поколении Audi A7 Sportback

Фото carmagazine.co.uk
Теги:
AudiA7RS7Хэтчбеки
Новости по теме
25 сентября 2017
Audi RS7 станет 710-сильным гибридом