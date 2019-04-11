«Заряженные» Audi S6 и S7 перешли на дизель

Европейские машины получили трехлитровую дизельную «шестерку» с турбонаддувом, электрическим компрессором, стартер-генератором и 48-вольтовой бортовой электрической сетью. Агрегат выдает 349 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента (в диапазоне 2500-3100 оборотов в минуту). Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод – постоянный quattro с центральным самоблоком, опциональным активным задним дифференциалом и полноуправляемым шасси.
Первую «сотню» седан и универсал S6 набирают за пять и 5,1 секунды соответственно. Четырехдверка, для сравнения, стала на 0,6 секунды медленнее своего 450-сильного предшественника, оснащавшегося четырехлитровой «восьмеркой». Это же упражнение занимает у хэтчбека S7 Sportback те же 5,1 секунды. Максимальная скорость ограничена на 250 километрах в час.
«Заряженные» модели в базе имеют адаптивную пружинную подвеску, а в качестве опции предлагается пневмоподвеска. Для «шестерок» дорожный просвет уменьшен на 20 миллиметров, а для «семерки» – на 10 миллиметров. «Пневматика» на скорости свыше 120 километров в час опустит машину еще на 10 миллиметров.
Автомобили оснащаются шестипоршневыми тормозами с 400-миллиметровыми дисками спереди и 350-миллиметровыми сзади. Карбон-керамика – опция.
Дизельные Audi S6 и S7 европейцы получат летом. В Германии «шестерка» будет стоить от 76,5 тысячи евро (около 5,5 миллиона рублей), а «семерка» – от 82,7 тысячи евро (шесть миллионов рублей).