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12:28

«Заряженные» Audi S6 и S7 перешли на дизель

Модели получили 349-сильную «шестерку» с электронаддувом

«Заряженные» Audi S6 и S7, которые до этого всегда предлагались только с бензиновыми моторами, на европейском рынке перешли на дизельные агрегаты. При этом в США, Азии и на Ближнем Востоке автомобили по-прежнему будут доступны с бензиновым мотором, причем дополненным 48-вольтовой «умеренной» гибридной системой.
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Европейские машины получили трехлитровую дизельную «шестерку» с турбонаддувом, электрическим компрессором, стартер-генератором и 48-вольтовой бортовой электрической сетью. Агрегат выдает 349 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента (в диапазоне 2500-3100 оборотов в минуту). Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Полный привод – постоянный quattro с центральным самоблоком, опциональным активным задним дифференциалом и полноуправляемым шасси.

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Первую «сотню» седан и универсал S6 набирают за пять и 5,1 секунды соответственно. Четырехдверка, для сравнения, стала на 0,6 секунды медленнее своего 450-сильного предшественника, оснащавшегося четырехлитровой «восьмеркой». Это же упражнение занимает у хэтчбека S7 Sportback те же 5,1 секунды. Максимальная скорость ограничена на 250 километрах в час.

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«Заряженные» модели в базе имеют адаптивную пружинную подвеску, а в качестве опции предлагается пневмоподвеска. Для «шестерок» дорожный просвет уменьшен на 20 миллиметров, а для «семерки» на 10 миллиметров. «Пневматика» на скорости свыше 120 километров в час опустит машину еще на 10 миллиметров.

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Автомобили оснащаются шестипоршневыми тормозами с 400-миллиметровыми дисками спереди и 350-миллиметровыми сзади. Карбон-керамика – опция.

Дизельные Audi S6 и S7 европейцы получат летом. В Германии «шестерка» будет стоить от 76,5 тысячи евро (около 5,5 миллиона рублей), а «семерка» от 82,7 тысячи евро (шесть миллионов рублей).

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