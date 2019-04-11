«Заряженные» Audi S6 и S7 перешли на дизель

«Заряженные» Audi S6 и S7, которые до этого всегда предлагались только с бензиновыми моторами, на европейском рынке перешли на дизельные агрегаты. При этом в США, Азии и на Ближнем Востоке автомобили по-прежнему будут доступны с бензиновым мотором, причем дополненным 48-вольтовой «умеренной» гибридной системой.