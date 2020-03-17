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14:52

Названа цена самой дорогой модели Audi в России

На российском рынке появилась 571-сильный седан S8

Анастасия Дубина
Российской представительство компании Audi объявило старт приема заказов на новый спортивный седан S8. Автомобиль будет стоить от 10 290 000 рублей. Таким образом, это самая дорогая модель марки на сегодняшний день.

Новый Audi S8 оснащается восьмицилиндровым двигателем объемом четыре литра, восьмиступенчатым автоматом, 48-вольтовым стартер-генератором, полным приводом и полноуправляемым шасси. Агрегат выдает 571 лошадиную силу и 800 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час спортседан разгоняется за 3,8 секунды. Максимальная скорость 250 километров в час.

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Спортивная «восьмерка» получила также получила активный задний дифференциал и «умную» адаптивную пневмоподвеску с индивидуальными электромеханическими приводами для каждого колеса. Электроника «видит» дорогу впереди и может подстраиваться под условия движения, приподнимая или опуская отдельно каждое колесо.

Кроме того, S8 имеет систему подавления кренов, звукоизолирующее остекление и систему активного шумоподавления, доводчики дверей, аудиокомплекс Bang&Olufsen и спортивные сиденья с индивидуальной настройкой контура.

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Для сравнения, BMW 7 серии с мотором V12 наберет сотню за 3,8 секунды, а 612-сильный Mercedes-Benz S-Class -- за 3,5 секунды.

За доплату для модели доступны карбон-керамические тормоза с 420-миллиметровым дисками спереди, лазерные фары, 21-дюймовые колеса, проекционный дисплей и система ночного видения.

Стоимость нового спортивного седана Audi S8 в стандартной комплектации начинается от 10 290 000 рублей.