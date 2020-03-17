Названа цена самой дорогой модели Audi в России

Спортивная «восьмерка» получила также получила активный задний дифференциал и «умную» адаптивную пневмоподвеску с индивидуальными электромеханическими приводами для каждого колеса. Электроника «видит» дорогу впереди и может подстраиваться под условия движения, приподнимая или опуская отдельно каждое колесо.

Кроме того, S8 имеет систему подавления кренов, звукоизолирующее остекление и систему активного шумоподавления, доводчики дверей, аудиокомплекс Bang&Olufsen и спортивные сиденья с индивидуальной настройкой контура.