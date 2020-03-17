Названа цена самой дорогой модели Audi в России

Новый Audi S8 оснащается восьмицилиндровым двигателем объемом четыре литра, восьмиступенчатым автоматом, 48-вольтовым стартер-генератором, полным приводом и полноуправляемым шасси. Агрегат выдает 571 лошадиную силу и 800 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час спортседан разгоняется за 3,8 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час.
Спортивная «восьмерка» получила также получила активный задний дифференциал и «умную» адаптивную пневмоподвеску с индивидуальными электромеханическими приводами для каждого колеса. Электроника «видит» дорогу впереди и может подстраиваться под условия движения, приподнимая или опуская отдельно каждое колесо.
Кроме того, S8 имеет систему подавления кренов, звукоизолирующее остекление и систему активного шумоподавления, доводчики дверей, аудиокомплекс Bang&Olufsen и спортивные сиденья с индивидуальной настройкой контура.
За доплату для модели доступны карбон-керамические тормоза с 420-миллиметровым дисками спереди, лазерные фары, 21-дюймовые колеса, проекционный дисплей и система ночного видения.
Стоимость нового спортивного седана Audi S8 в стандартной комплектации начинается от 10 290 000 рублей.