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18:53

Audi раскрыла динамику нового «заряженного» седана S8

В Европе и США начались продажи 571-сильного автомобиля

© Audi
Спустя четыре месяца после премьеры «эс восьмой» в кузове D5, фирма Audi опубликовала данные разгона с места до 100 километров в час. Кроме того, фирма оценила экономичность умеренно-гибридной силовой установки и поделилась деталями о технической начинке.

Первую «сотню» базовый седан S8 с мотором V8 4.0 (571 лошадиная сила и 800 Нм) разменивает за 3,8 секунды. Ровно столько же тратила на ускорение до ста километров в час 605-сильная спецверсия S8 Plus предыдущего поколения.

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Аналогичный разгон 0-100 километров в час заявлен для «европейских» BMW M760 Li в кузове G12 с дефорсированным после рестайлинга до 585 лошадиных сил 6,6-литровым двигателем V12. Длиннобазный седан Mercedes-AMG S 63 с 612-сильным агрегатом V8 4.0 на 0,3 секунды быстрее.

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Audi заявляет, что умеренно-гибридная 48-вольтовая система, помогающая седану на старте и в первые секунды разгона, позволяет экономить 0,8 литра топлива на 100 километров пробега в смешанном цикле.

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В базовое оснащение «эс восьмой» входит спортивный дифференциал, полноуправляемое шасси и активная подвеска с системой подавления кренов.

Опционально седан можно укомплектовать 21-дюймовыми дисками и углерод-керамическими тормозами с десятипоршневыми передними суппортами. Это позволит снизить неподрессоренные массы на 9,6 килограмма. Кроме того, в список дополнительного оснащения входят вентилируемые сиденья с массажем.

Audi S8 в кузове D5 впервые будет выпускаться в версии с увеличенной на 130 миллиметров колесной базой. На североамериканском, южнокорейском и китайском рынках «эски» появятся исключительно в длиннобазном исполнении. Цены в Европе стартуют с отметки 140 тысяч евро (около 9,87 миллиона рублей по текущему курсу).

Российская гамма двигателей Audi A8 ограничена тремя модификациями: дизельной трехлитровой 249-сильной «шестеркой» версии 45 TDI, 340-сильным бензиновым турбомотором того же объема исполнения 55 TFSI и битурбовосьмеркой 4.0 мощностью 460 лошадиных сил для топ-версии 60 TFSI. Цены стартуют с отметки 6 миллионов 150 тысяч рублей.