Audi раскрыла динамику нового «заряженного» седана S8

Audi S8 в кузове D5 впервые будет выпускаться в версии с увеличенной на 130 миллиметров колесной базой. На североамериканском, южнокорейском и китайском рынках «эски» появятся исключительно в длиннобазном исполнении. Цены в Европе стартуют с отметки 140 тысяч евро (около 9,87 миллиона рублей по текущему курсу).

Российская гамма двигателей Audi A8 ограничена тремя модификациями: дизельной трехлитровой 249-сильной «шестеркой» версии 45 TDI, 340-сильным бензиновым турбомотором того же объема исполнения 55 TFSI и битурбовосьмеркой 4.0 мощностью 460 лошадиных сил для топ-версии 60 TFSI. Цены стартуют с отметки 6 миллионов 150 тысяч рублей.