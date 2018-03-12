Audi придумала полноприводный электрический суперкар для игры Gran Turismo

Спортивное подразделение марки Audi показало тизер виртуального суперкара для гоночного симулятора Gran Turismo Sport. Новинка дебютирует в игре девятого апреля текущего года. Сообщение об этом размещено на странице Gran Turismo в Facebook.

Об автомобиле пока нет никакой информации. Известно лишь, что суперкар получит названием Vision GT e-tron, систему полного привода quattro, электрическую силовую установку и массивное аэродинамическое оперение.

Peugeot L750 R HYbrid Vision Gran Turismo

Весной прошлого года Peugeot представила виртуальный суперкар L750 R HYbrid Vision Gran Turismo. Купе, построенное вокруг монокока из углеродного волокна, оснастили гибридной установкой мощностью 760 лошадиных сил.

Также компания McLaren разработала для игры двухдверку Ultimate Vision Gran Turismo. Гиперкар оснастили четырехлитровым двигателем от суперкара 720S и двумя электромоторами. Суммарная отдача силовой установки составила 1150 лошадиных сил и 1275 Нм крутящего момента.