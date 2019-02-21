Audi оснастила SQ5 347-сильным дизелем с электронаддувом

Во впускном канале установлен электрический компрессор (EPC), подключенный к семикиловаттному электромотору. За 300 миллисекунд он раскручивается до 65 тысяч оборотов в минуту и выдает давление в 1,4 бара. Компрессор помогает турбине при старте и во время ускорения с низких оборотов. С места до «сотни» SQ5 TDI разгоняется за 5,1 секунды, его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.