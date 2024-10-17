Lada Aura будет выгоднее китайских конкурентов. И вот почему

Для сравнения: обслуживание Chery Arrizo 8 за аналогичный период обойдется на 55 процентов дороже. Владельцы JAC J7 за три года эксплуатации потратят на ТО на 96 процентов больше. Хозяевам «Москвич 6» и FAW Besturn B70 придется выложить суммы на 85 и 129 процентов превышающие показатель «Ауры».