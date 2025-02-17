В Эмиратах делегацию России встретил белый Aurus с арабскими номерами

Белый Aurus — нерядовое для России сочетание, но в ОАЭ этот цвет пользуется популярностью. Любопытно, что лимузин с Ближнего Востока оснащён синими спецсигналами, забронирован, но не тонирован. Не исключено, что в объектив попал Aurus арабской сборки: производство за рубежом запущено в ноябре 2023 года, тест-драйвы начались прошлой осенью, но подробностей немного.