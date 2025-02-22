Депутаты Госдумы озаботились расширенной страховкой после ДТП с Aurus

Депутат Николай Коломейцев подтвердил, что тема расширенной страховки поднималась на Совете Госдумы. Народный избранник дал понять, что в текущей ситуации отвечать за машину должен водитель, и ремонт одной только царапины может стоить 300 тысяч рублей. По данным «Ведомостей» проблему озвучили после того, как один из «Аурусов» разбили в аварии, и предварительный ущерб составил около 15 миллионов рублей.