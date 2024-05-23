Президент Путин подарил Aurus главе еще одного государства

Какой вариант Aurus достался Хамаду бен Исе Аль Халифе в дар, не уточняется. Совсем недавно Aurus Senat обновился: от предшественника новая версия отличилась подретушированным дизайном, облегченным капотом и новым оборудованием. Фары теперь матричные, есть цифровое зеркало заднего вида, дополнительные камеры, новая «мультимедийка» НАМИ и функция ночного видения.

Кроме этого, «Аурусу» улучшили тормозную систему, подвеску и трансмиссию. Силовая установка прежняя — 598-сильная гибридная на базе 4,4-литрового V8.