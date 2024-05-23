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Новости
Опубликовано 23 мая 2024, 18:03
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Президент Путин подарил Aurus главе еще одного государства

Экземпляр представительского лимузина отправится на Ближний Восток
Aurus появился у правителя еще одной страны. Президент РФ Владимир Путин подарил длинную версию Aurus королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе, пишет ТАСС со ссылкой на помощника президента по международным делам Юрия Ушакова. Глава ближневосточного государства прилетел в Россию накануне по приглашению Путина, чтобы в том числе обсудить перспективы торгово-экономического сотрудничества стран.
Президент Путин подарил Aurus главе еще одного государства
© Сергей Гунеев / РИА Новости
Мария Руцкая

Какой вариант Aurus достался Хамаду бен Исе Аль Халифе в дар, не уточняется. Совсем недавно Aurus Senat обновился: от предшественника новая версия отличилась подретушированным дизайном, облегченным капотом и новым оборудованием. Фары теперь матричные, есть цифровое зеркало заднего вида, дополнительные камеры, новая «мультимедийка» НАМИ и функция ночного видения.

Кроме этого, «Аурусу» улучшили тормозную систему, подвеску и трансмиссию. Силовая установка прежняя — 598-сильная гибридная на базе 4,4-литрового V8.

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Пока обновленный Aurus производится штучно. Серийную сборку наладят в конце следующего года, тогда же новинка появится в свободной продаже.

Ранее Путин подарил Aurus главе Северной Кореи Ким Чен Ыну. Корейская сторона назвала автомобиль «самым лучшим подарком», а позже СМИ сообщили, что лидер КНДР стал постоянно ездить на нем.

Источник:ТАСС
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Aurus
#Россия
#Senat