Депутатов Госдумы пересадили на Aurus

«Топовых» депутатов пересадили на Aurus, тобы популяризировать отечественный автопром, пояснила вице-спикер нижней палаты Виктория Абрамченко. При этом стоимость «Аурусов» — порядка 48 миллионов рублей, а отправленные в отставку BMW и Genesis оценивались в 20-30 миллионов, отмечает «Юнашев Live».

Рядовым чиновникам положены «растянутые» седаны Lada Aura, цена которых — до трех миллионов за штуку.