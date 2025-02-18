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Опубликовано 18 февраля 2025, 12:15
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Депутатов Госдумы пересадили на Aurus

Цель — популяризация отечественного автопрома, говорят в нижней палате
Руководство Госдумы пересело с BMW на Aurus. Они вдвое дороже. Высокоранговые депутаты нижней палаты получили в служебное пользование автомобили Aurus Senat взамен немецким и корейским BMW и Genesis, пишет Telegram-канал «Юнашев Live». Однако отечественные автомобили существенно дороже иномарок: цена нового седана Aurus недавно поднялась до 47,5 миллиона рублей.
Депутатов Госдумы пересадили на Aurus
© Aurus
Мария Руцкая

«Топовых» депутатов пересадили на Aurus, тобы популяризировать отечественный автопром, пояснила вице-спикер нижней палаты Виктория Абрамченко. При этом стоимость «Аурусов» — порядка 48 миллионов рублей, а отправленные в отставку BMW и Genesis оценивались в 20-30 миллионов, отмечает «Юнашев Live».

Рядовым чиновникам положены «растянутые» седаны Lada Aura, цена которых — до трех миллионов за штуку.

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По неофициальным данным, российские чиновники не торопятся менять привычные машины на Aura. Им не нравилось отсутствие задних воздуховодов, отдельной зоны климат-контроля, возможности регулировки спинки и дополнительного USB-порта.

И Lada Aura, и Aurus входят в перечень автомобилей, рекомендованных для госслужащих Минпромторгом. Также в перечне есть другие Lada, «Москвичи», продукция УАЗа и ГАЗа, Sollers, Evolute, Xcite, «Амберавто», Citroen калужской сборки и выпускаемые в РФ «китайцы» — Haval, Kaiyi, BAIC и SWM.

Источник:Юнашев Live / Telegram
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Россия
#Aurus