Депутатов Госдумы пересадили на Aurus

Депутатов Госдумы пересадили на AurusЦель — популяризация отечественного автопрома, говорят в нижней палате
«Топовых» депутатов пересадили на Aurus, тобы популяризировать отечественный автопром, пояснила вице-спикер нижней палаты Виктория Абрамченко. При этом стоимость «Аурусов» — порядка 48 миллионов рублей, а отправленные в отставку BMW и Genesis оценивались в 20-30 миллионов, отмечает «Юнашев Live».
Рядовым чиновникам положены «растянутые» седаны Lada Aura, цена которых — до трех миллионов за штуку.
По неофициальным данным, российские чиновники не торопятся менять привычные машины на Aura. Им не нравилось отсутствие задних воздуховодов, отдельной зоны климат-контроля, возможности регулировки спинки и дополнительного USB-порта.
И Lada Aura, и Aurus входят в перечень автомобилей, рекомендованных для госслужащих Минпромторгом. Также в перечне есть другие Lada, «Москвичи», продукция УАЗа и ГАЗа, Sollers, Evolute, Xcite, «Амберавто», Citroen калужской сборки и выпускаемые в РФ «китайцы» — Haval, Kaiyi, BAIC и SWM.