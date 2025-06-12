В частные руки стали продавать новейшие броневики Aurus, как у Путина

В частные руки стали продавать новейшие броневики Aurus, как у ПутинаМодель тихо дебютировала в 2023 году, однако производство штучное
Дебют бронированного Aurus Komendant состоялся в октябре 2023 года на приёме у Владимира Путина. Тогда российский лидер познакомил с новинкой президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Почти два года такие машины были только у спецслужб, но теперь получить эксклюзивный кроссовер удалось частнику.
От машин из Гаража особого назначения кроссовер отличается отсутствием спецсигналов около номера, дисками нового образца и шинами. На государственных «Аурусах» с броней используются безальтернативные Кама. Машина 2025 года выпуска мощнее, чем раньше: отдача выросла с 598 до 636 лошадиных сил. В открытых источниках заявки на бронированные Aurus Komendant не принимают, а обычные кроссоверы стоят от 49,5 миллиона рублей.
Будет у Aurus Komendant и длиннобазная версия от компании RIDA: автомобиль уже рассекречен, но такие кроссоверы-лимузины в объектив очевидцев пока не попадали. Как и прежде, бронированные автомобили в основном выпускает НАМИ, а обычные «Аурусы» сходят с конвейера завода в Татарстане.