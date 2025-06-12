В частные руки стали продавать новейшие броневики Aurus, как у Путина

Будет у Aurus Komendant и длиннобазная версия от компании RIDA: автомобиль уже рассекречен, но такие кроссоверы-лимузины в объектив очевидцев пока не попадали. Как и прежде, бронированные автомобили в основном выпускает НАМИ, а обычные «Аурусы» сходят с конвейера завода в Татарстане.