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Опубликовано 12 июня 2025, 10:32
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В частные руки стали продавать новейшие броневики Aurus, как у Путина

Модель тихо дебютировала в 2023 году, однако производство штучное
В частные руки стали продавать новейшие броневики Aurus, как у Путина. На профильных сайтах появились фотографии пуленепробиваемого кроссовера Komendant с необычной принадлежностью. По открытым источникам «Мотору» удалось узнать: автомобиль 2025 года выпуска зарегистрирован на физическое лицо и встал на учёт около месяца назад. Ранее бронированные «Коменданты» выпускались мелкосерийно для нужд Федеральной службы охраны.
В частные руки стали продавать новейшие броневики Aurus, как у Путина
© platesmania.com / michel
Редакция «Мотора»
Редакция «Мотора»

Дебют бронированного Aurus Komendant состоялся в октябре 2023 года на приёме у Владимира Путина. Тогда российский лидер познакомил с новинкой президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Почти два года такие машины были только у спецслужб, но теперь получить эксклюзивный кроссовер удалось частнику.

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От машин из Гаража особого назначения кроссовер отличается отсутствием спецсигналов около номера, дисками нового образца и шинами. На государственных «Аурусах» с броней используются безальтернативные Кама. Машина 2025 года выпуска мощнее, чем раньше: отдача выросла с 598 до 636 лошадиных сил. В открытых источниках заявки на бронированные Aurus Komendant не принимают, а обычные кроссоверы стоят от 49,5 миллиона рублей.

Будет у Aurus Komendant и длиннобазная версия от компании RIDA: автомобиль уже рассекречен, но такие кроссоверы-лимузины в объектив очевидцев пока не попадали. Как и прежде, бронированные автомобили в основном выпускает НАМИ, а обычные «Аурусы» сходят с конвейера завода в Татарстане.