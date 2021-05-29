В семействе Aurus появилась новая модель — катафалк «Лафет»

Инсайдеры утверждают, что первый катафалк Aurus сделали на базе предсерийного седана с номером 00052, а единственным доказательством существования двухобъёмной версии служит выдержка из сертификата СБКТС (Свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства).

Однако источники «Мотора» подтвердили существование загадочного катафалка Aurus «Лафет». По неофициальным данным, за основу взяли 6130-миллиметровый лимузин Senat. Кузов у похоронного универсала свой, двухобъёмный, хотя носовая часть идентична обычному седану. Фотографий автомобиля пока нет.