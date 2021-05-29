29 мая, 20:20

В семействе Aurus появилась новая модель — катафалк «Лафет»

ФГУП НАМИ изготовило первый универсал для траурных церемоний

© autowp.ru
Сергей Ильин
В семействе представительских автомобилей Aurus появилась новая модель — к седану и лимузинам Senat, минивэну Arsenal и опытному внедорожнику Komendant добавился катафалк «Лафет». По данным портала «Русский автомобиль», ФГУП НАМИ изготовило двухобъёмную версию для похорон VIP-персон и получило сертификат СБКТС.

Инсайдеры утверждают, что первый катафалк Aurus сделали на базе предсерийного седана с номером 00052, а единственным доказательством существования двухобъёмной версии служит выдержка из сертификата СБКТС (Свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства).

Однако источники «Мотора» подтвердили существование загадочного катафалка Aurus «Лафет». По неофициальным данным, за основу взяли 6130-миллиметровый лимузин Senat. Кузов у похоронного универсала свой, двухобъёмный, хотя носовая часть идентична обычному седану. Фотографий автомобиля пока нет.

Выпуск спецверсий Aurus останется прерогативой ФГУП НАМИ, а на заводе Sollers в Елабужском районе Республики Татарстан всё готово к началу конвейерного производства седанов Senat. Торжественная церемония запланирована на 31 мая и начнётся в 14:30 по московскому времени.

Источник: vk.com/rusautomobile