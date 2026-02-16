Aurus остановил конвейер

"После завершения необходимых технологических и организационных процессов работа производственной площадки Aurus будет продолжена в штатном режиме. Все социальные обязательства перед трудовым коллективом компании будут выполнены в полном объеме", – заявили в компании.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса «люкс» (premium), созданный в рамках государственной программы «Кортеж». Впервые публике автомобили были представлены в 2018 году на Московском международном автосалоне. Серийное производство стартовало в 2021 году.

Проектная мощность завода позволяет выпускать до 5 тыс автомобилей в год (режим полного цикла со сваркой и окраской кузова).

