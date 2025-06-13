Линейка Aurus пополнится новой модификацией седана Senat

Презентация состоится на будущей неделе, но подробностей немного

На подходе ранее невиданный Aurus Senat с оригинальным кузовом. Телеграм-канал «Автопоток» утверждает, что на ПМЭФ-2025 дебютирует длиннобазный седан с необычным форм-фактором. Разработчики увеличат длину кузова за счёт «растягивания» дверей, то есть унификация по штампованным деталям будет меньше, чем обычно. Основой для новой модификации Aurus Senat послужит седан образца 2024 года с рестайлинговым оперением и новой светотехникой.