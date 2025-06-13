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Опубликовано 13 июня 2025, 23:59
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Линейка Aurus пополнится новой модификацией седана Senat

Презентация состоится на будущей неделе, но подробностей немного
На подходе ранее невиданный Aurus Senat с оригинальным кузовом. Телеграм-канал «Автопоток» утверждает, что на ПМЭФ-2025 дебютирует длиннобазный седан с необычным форм-фактором. Разработчики увеличат длину кузова за счёт «растягивания» дверей, то есть унификация по штампованным деталям будет меньше, чем обычно. Основой для новой модификации Aurus Senat послужит седан образца 2024 года с рестайлинговым оперением и новой светотехникой.
Линейка Aurus пополнится новой модификацией седана Senat
© Aurus
Сергей Ильин
Сергей Ильин

Сейчас лимузины Aurus Senat выпускают на мощностях НАМИ и силами РИДА путём добавления вставки между дверями. У версии Long полуметровая врезка, у полноразмерного лимузина — метровая. Теперь в разработке автомобиль другого формата: боковые двери будут установлены без зазора, но обе створки должны стать больше, за счёт чего увеличится простор салона.

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Отметим, что базовый Aurus Senat относится к категории полноразмерных седанов, ведь длина составляет 5,63 метра. Однако Maybach 62 обходился без «лимузинных» вставок будучи на 57 сантиметров крупнее. Вероятно, разработкой четырёхдверки займётся не НАМИ, а нижегородское ателье РИДА, ведь эксперименты по удлинённым седанам Aurus ведутся давно.

Удлинённые передние двери Aurus выпускает малыми партиями для кабриолетов, и на седане нового образца могут задействовать детали аналогичного размера. Больше подробностей ожидается через пять дней, в день открытия Петербургского международного экономического форума.