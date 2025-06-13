Линейка Aurus пополнится новой модификацией седана Senat

Линейка Aurus пополнится новой модификацией седана SenatПрезентация состоится на будущей неделе, но подробностей немного
Сейчас лимузины Aurus Senat выпускают на мощностях НАМИ и силами РИДА путём добавления вставки между дверями. У версии Long полуметровая врезка, у полноразмерного лимузина — метровая. Теперь в разработке автомобиль другого формата: боковые двери будут установлены без зазора, но обе створки должны стать больше, за счёт чего увеличится простор салона.
Отметим, что базовый Aurus Senat относится к категории полноразмерных седанов, ведь длина составляет 5,63 метра. Однако Maybach 62 обходился без «лимузинных» вставок будучи на 57 сантиметров крупнее. Вероятно, разработкой четырёхдверки займётся не НАМИ, а нижегородское ателье РИДА, ведь эксперименты по удлинённым седанам Aurus ведутся давно.
Удлинённые передние двери Aurus выпускает малыми партиями для кабриолетов, и на седане нового образца могут задействовать детали аналогичного размера. Больше подробностей ожидается через пять дней, в день открытия Петербургского международного экономического форума.