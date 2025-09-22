В ОАЭ готовят к открытию автосалон Aurus

Здание, как и сам автосалон, оформлены в фирменном стиле Aurus, передает источник в ОАЭ. В зале выставлены три седана Senat в белом, черном и синем цветах кузова. Планируют ли там продавать другие модели марки, пока неизвестно. Также неясно, сколько будут стоить «Аурусы» в Эмиратах. Цена нового седана в России, указанная на сайте дилера «Автодом», — 51 миллион рублей.

Отмечается, что дилерский центр расположили «за углом главной улицы», а потому на него сложно наткнуться, если не знать заранее о его расположении.