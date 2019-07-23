Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
17:47

Автопроизводителей обяжут хранить данные в России

Некоторые компании поддержали эту идею, а с другими проведут переговоры

© pixabay.com
Рабочая группа Национальной технологической инициативы «Автонет» выступила с предложением о создании хранилища данных автопроизводителей на территории России. Соответствующий законопроект подготовят к осени и могут принять в течение 2020 года, передает РИА «Новости».

Новую платформу назовут «АвтоДата». На ней будет храниться массив информации автотранспортной сферы с момента выпуска машины в обращение и вплоть до ее утилизации. В частности, это данные о функционировании бортовых систем, поведении водителя, взаимодействии с инфраструктурой и прочее. При этом все персональные данные автовладельцев будут защищены в соответствие с действующим законодательством, подчеркнули авторы инициативы.

В «Автонете» полагают, что подобный закон не отпугнет автобренды, а, напротив, сделает российский рынок более привлекательным, так как появятся «экономические условия для создания новых технологических сервисов в автомобильной отрасли». «Через несколько лет подключенный автомобиль будет производить тысячу терабайт данных, которые необходимо обрабатывать и можно монетизировать», заявил представитель «Автонета».

По данным специалистов, уже сейчас около 40 процентов машин в российском автопарке «оборудованы системой передачи данных в той или иной форме».

Источник: РИА «Новости»