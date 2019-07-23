Автопроизводителей обяжут хранить данные в России

Новую платформу назовут «АвтоДата». На ней будет храниться массив информации автотранспортной сферы с момента выпуска машины в обращение и вплоть до ее утилизации. В частности, это данные о функционировании бортовых систем, поведении водителя, взаимодействии с инфраструктурой и прочее. При этом все персональные данные автовладельцев будут защищены в соответствие с действующим законодательством, подчеркнули авторы инициативы.

В «Автонете» полагают, что подобный закон не отпугнет автобренды, а, напротив, сделает российский рынок более привлекательным, так как появятся «экономические условия для создания новых технологических сервисов в автомобильной отрасли». «Через несколько лет подключенный автомобиль будет производить тысячу терабайт данных, которые необходимо обрабатывать и можно монетизировать», – заявил представитель «Автонета».