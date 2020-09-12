В России нашли кладбище брошенных иномарок

На спецстоянке автор обнаружил огромное количество отечественных автомобилей. Большинство экземпляров находятся в ужасном состоянии – кузова моделей покрыты сильной ржавчиной или же вовсе смяты после аварий.
Среди тех, кто нашел себе последнее пристанище на спецстоянке, мужчина обнаружил и дорогие премиальные автомобили. На фотографиях можно заметить Audi A6, который пока еще выглядит достаточно свежо по сравнению с основной массой автомобилей. Кроме того, «умирать» оставили Mercedes-Benz G-класса со спущенными колесами и Range Rover с разбитыми стеклами и сгоревшим салоном.
Фото: Блог отца в декрете
Несмотря на то, что большинство автомобилей продолжают гнить, многие модели до сих пор стоят на учете в ГИБДД, поскольку сохранили регистрационное номера. И, возможно, когда-нибудь за ними вернутся их прежние хозяева.
В середине июня в Великобритании обнаружили кладбище среднемоторных Toyota MR2. На свалке под открытым небом нашлось место около 20 купе и родстерам 1989–1999 годов выпуска. Большинство машин находятся в плачевном состоянии – одни разобраны на запчасти, другие просто медленно гниют и разваливаются.