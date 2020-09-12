В России нашли кладбище брошенных иномарок

На спецстоянке автор обнаружил огромное количество отечественных автомобилей. Большинство экземпляров находятся в ужасном состоянии – кузова моделей покрыты сильной ржавчиной или же вовсе смяты после аварий.

Среди тех, кто нашел себе последнее пристанище на спецстоянке, мужчина обнаружил и дорогие премиальные автомобили. На фотографиях можно заметить Audi A6, который пока еще выглядит достаточно свежо по сравнению с основной массой автомобилей. Кроме того, «умирать» оставили Mercedes-Benz G-класса со спущенными колесами и Range Rover с разбитыми стеклами и сгоревшим салоном.