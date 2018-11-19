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18:40

В Германии ограничили движение дизельных машин по автобанам

Скоростная автомагистраль впервые попала под решение суда

Суд в немецком Гельзенкирхене разрешил администрациям Эссена и Гельзенкирхена ограничивать движение дизельных автомобилей в отдельных частях города. Причем впервые под запрет попали скоростные автомагистрали, проходящие через индустриальный регион страны.

С 1 июля следующего года в 18 из 50 районов Эссена будет ограничено движение машин с дизельными двигателями. На некоторых участках автобана A40 будет разрешено движение только тех автомобилей, двигатели которых отвечают экологическому стандарту Евро-5 и выше. С 1 сентября 2019-го на них будут допускать машины класса не ниже Евро-6.

Своим решением суд удовлетворил иск ряда экологических групп, которые обвиняют администрации городов в систематическом нарушении законодательства о чистоте воздуха. Ранее им удалось добиться ограничений в отношении дизельных автомобилей в Гамбурге, Берлине, Кёльне и других городах.

По словам Deutsche Welle, эти ограничения уже нанесли серьезный урон автомобильной промышленности страны. Доля дизельных машины в первом квартале 2018 года сократилась с 41,3 до 31,1 процента. Во избежание ухудшения ситуации немецкое правительство предложило ряд мер, направленных на стимулирование обмена старых дизельных машин на более экологичные новые.

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