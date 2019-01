Германии предложили отказаться от безлимитных автобанов

По информации Reuters, меры, предложенные рабочей группой Национальная платформа мобильности будущего (National Platform on the Future of Mobility), предусматривают двукратное снижение вредных выбросов от транспорта. Помимо запрещения безлимитных автобанов, ее участники намерены требовать отмены налоговых льгот при покупке дизельных автомобилей, а также увеличения квотирования производства электрокаров и гибридов.