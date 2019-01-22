Германии предложили отказаться от безлимитных автобанов

В ноябре прошлого года суд в немецком Гельзенкирхене разрешил администрациям Эссена и Гельзенкирхена ограничивать движение дизельных автомобилей в отдельных частях города. Причем впервые под запрет попали скоростные автомагистрали, проходящие через индустриальный регион страны.

По данным СМИ, ограничения в отношении дизельных автомобилей в Гамбурге, Берлине, Кёльне и других городах нанесли серьезный урон автомобильной промышленности Германии. Доля дизельных машины в первом квартале 2018 года сократилась с 41,3 до 31,1 процента. Во избежание ухудшения ситуации немецкое правительство предложило ряд мер, направленных на стимулирование обмена старых дизельных машин на более экологичные новые.