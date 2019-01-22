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15:36

Германии предложили отказаться от безлимитных автобанов

Если правительство примет новый план развития транспорта, то автобаны исчезнут в 2023 году

Предложенный правительству Германии план по развитию транспорта предусматривает отказ от безлимитных автобанов. В случае его принятие с 2023 года на скоростных магистралях будет установлено ограничение в 130 километров в час, а также увеличен налог на горюче-смазочные материалы.

По информации Reuters, меры, предложенные рабочей группой Национальная платформа мобильности будущего (National Platform on the Future of Mobility), предусматривают двукратное снижение вредных выбросов от транспорта. Помимо запрещения безлимитных автобанов, ее участники намерены требовать отмены налоговых льгот при покупке дизельных автомобилей, а также увеличения квотирования производства электрокаров и гибридов.

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В ноябре прошлого года суд в немецком Гельзенкирхене разрешил администрациям Эссена и Гельзенкирхена ограничивать движение дизельных автомобилей в отдельных частях города. Причем впервые под запрет попали скоростные автомагистрали, проходящие через индустриальный регион страны.

По данным СМИ, ограничения в отношении дизельных автомобилей в Гамбурге, Берлине, Кёльне и других городах нанесли серьезный урон автомобильной промышленности Германии. Доля дизельных машины в первом квартале 2018 года сократилась с 41,3 до 31,1 процента. Во избежание ухудшения ситуации немецкое правительство предложило ряд мер, направленных на стимулирование обмена старых дизельных машин на более экологичные новые.

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