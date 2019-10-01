На продажу выставили гигантского боевого робота с V8 от Chevrolet Corvette

Мегабот весит около 12 тонн, а в движение его приводит 430-сильная V-образная «восьмерка» от Chevrolet Corvette. По примерным оценкам, создание робота обошлось производителю в 2,5 миллиона долларов (более 162,5 миллионов рублей).
Компания Megabot специализировалась на создании человекоподобных роботов для участия в боях. В линейке было несколько экземпляров и производитель даже успел провести пару боев, однако ожидаемого создателями ажиотажа среди аудитории не последовало. Зрителей было мало, а учитывая стоимость каждого робота и необходимость ремонтировать его после каждого боя, бизнес довольно быстро стал убыточным.
В итоге производителю пришлось объявить себя банкротом и выставить на продажу одного из своих роботов, модель Eagle Prime, чтобы рассчитаться с долгами. Он нуждается в ремонте, поскольку не так давно принял участие в последнем бое — например, у робота каждые четыре часа появляется течь в гидравлической системе, а прокладки для гусениц требуют замены. Несмотря на это продавец утверждает, что робот исправен и после небольших доработок снова может выступать.
Последний день аукциона намечен на третье октября. Скорее всего, к этому моменту стоимость мегабота вырастет еще на несколько тысяч долларов.