На продажу выставили гигантского боевого робота с V8 от Chevrolet Corvette

В итоге производителю пришлось объявить себя банкротом и выставить на продажу одного из своих роботов, модель Eagle Prime, чтобы рассчитаться с долгами. Он нуждается в ремонте, поскольку не так давно принял участие в последнем бое — например, у робота каждые четыре часа появляется течь в гидравлической системе, а прокладки для гусениц требуют замены. Несмотря на это продавец утверждает, что робот исправен и после небольших доработок снова может выступать.

Последний день аукциона намечен на третье октября. Скорее всего, к этому моменту стоимость мегабота вырастет еще на несколько тысяч долларов.