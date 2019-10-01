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13:08

На продажу выставили гигантского боевого робота с V8 от Chevrolet Corvette

Стоимость мегабота на онлайн-аукционе уже достигла 170 700 долларов

На онлайн-аукцион eBay выставили гигантского пятиметрового боевого робота от компании Megabot. Стартовая цена лота составила всего один доллар, но за неделю она выросла до 170 700 долларов.

Мегабот весит около 12 тонн, а в движение его приводит 430-сильная V-образная «восьмерка» от Chevrolet Corvette. По примерным оценкам, создание робота обошлось производителю в 2,5 миллиона долларов (более 162,5 миллионов рублей).

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Компания Megabot специализировалась на создании человекоподобных роботов для участия в боях. В линейке было несколько экземпляров и производитель даже успел провести пару боев, однако ожидаемого создателями ажиотажа среди аудитории не последовало. Зрителей было мало, а учитывая стоимость каждого робота и необходимость ремонтировать его после каждого боя, бизнес довольно быстро стал убыточным.

В итоге производителю пришлось объявить себя банкротом и выставить на продажу одного из своих роботов, модель Eagle Prime, чтобы рассчитаться с долгами. Он нуждается в ремонте, поскольку не так давно принял участие в последнем бое — например, у робота каждые четыре часа появляется течь в гидравлической системе, а прокладки для гусениц требуют замены. Несмотря на это продавец утверждает, что робот исправен и после небольших доработок снова может выступать.

Последний день аукциона намечен на третье октября. Скорее всего, к этому моменту стоимость мегабота вырастет еще на несколько тысяч долларов.