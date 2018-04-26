Японцы сделали настоящего автобота-трансформера

Инженеры японской компании Brave Robotics и фирмы Asratec построили робота-трансформера, который за одну минуту может превращаться в двухместный автомобиль. Ролик, демонстрирующий возможности прототипа «автобота», размещен на YouTube-канале фирмы.

Высота робота, названного J-deite RIDE, составляет четыре метра, а длина машины, в которую он трансформируется, достигает 3,8 метра. Управлять «автоботом» можно из пассажирского отсека или дистанционно.

Видео с YouTube-канала BRAVE ROBOTICS Inc.

Фирма Brave Robotics разработала аппаратную часть робота, в том числе уникальный механизм, позволяющий ему трансформироваться. Программную часть, благодаря которой J-deite RIDE может ходить и ездить — Asratec. В будущем компании намерены запустить подобных роботов в коммерческое производство и продавать паркам развлечений.

Теоретически J-deite RIDE может ходить со скоростью 100 метров в час, а в виде машины – перевозить людей. Однако создатели робота заявляют, что пока еще не тестировали его за пределами ангара.

Видео с YouTube-канала Kazumichi Moriyama.

В октябре прошлого года американская Sarcos Robotics представила управляемого робота Guardian GT на гусеничной платформе. Его особенностью стала система тактильной обратной связи, встроенная в руки-манипуляторы с семью степенями свободы.