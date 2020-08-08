Зарубежная пресса назвала важнейший автомобиль в истории России

Журнал Autocar подчёркивает, что за пределами России ВАЗ-2101 известен под именем Lada 1200. В начале 1970-х советские машины на модернизированном шасси ФИАТ-124 воспринимались на Западе с интересом, но со временем Lada стала объектом насмешек, так как «Жигули» совершенствовались медленно и всё сильнее отставали от зарубежных конкурентов. Впрочем, козырем Lada была низкая цена, поэтому автомобили из СССР пользовались стабильным спросом.

Знаковым автомобилем, который изменил Великобританию признали MINI Cooper, во Франции такого статуса удостоился Citroen 2CV, в Германии — Volkswagen Beetle, в Швеции — Saab 92, в Италии — FIAT 500, в Испании — Seat 600, в Чехии — Skoda Favorit, в Румынии — Dacia Sandero, в США — Ford T, в Японии — Toyota Corolla, в Южной Корее — Hyundai Pony, в Китае — Qoros 3, в Австралии — Holden Monaro, а в Нидердандах — DAF 600.