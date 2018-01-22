Старую «Калину» превратили в беспилотный электрокар

Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) представил собственный беспилотник с полностью электрической силовой установкой, который построили на базе дорестайлинговой версии универсала Lada Kalina. Об этом говорится в сообщении на официальной странице ФГУП в Instagram.

Прототип оснастили силовой установкой, номинальная мощность которой составляет 30 киловатт (40,7 лошадиные силы). Максимальная мощность агрегата равна 72,4 киловатта (98 лошадиных сил). Электрическая «Калина» также получила систему рекуперации энергии торможений мощностью 37,2 киловатта (50 лошадиных сил).

Максимальный запас хода универсала составляет 50 километров, а максимальная скорость равна 120 километрам в час.

Алгоритмы системы автономного управления предполагают включение и выключение силовой установки, режимы прямолинейного движения на скорости до 60 километров в час и режим поворота, распознавание препятствий, дорожных знаков и разметки, а также движение за ведущим автомобилем. Помимо этого, машина умеет подавать звуковые и световые сигналы.

Никакой информации о запуске такой «Калины» в серийной производство в НАМИ не привели.

Это не первый случай, когда «Калину» оснащают полностью электрической силовой установкой. В 2012 году «АвтоВАЗ» представил построенный на базе модели электрокар. Модель получила название El Lada. Она комплектовалась 60-киловаттным мотором и аккумулятором емкостью 13 киловатт-часов. Максимальный запас хода Lada El Lada составляет 150 километров. Та версия не комплектовалась системами автономного управления.

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