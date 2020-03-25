УАЗ Пикап получил автоматическую коробку

Что же касается внедорожника с аналогичной установкой, то в базовой комплектации он стоит от 1 034 000 рублей, а за версию с круиз-контролем, гидравлическим ассистентом при торможении, системой помощи при подъеме в гору и режимом для езды по бездорожью придется заплатить 1,3 миллиона рублей. Для сравнения, цены на Patriot с «механикой» начинаются от 819 900 рублей. Стоимость пикапа варьируется от 839 900 рублей до 1 219 900 рублей.