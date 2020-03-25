Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:18

УАЗ Пикап получил автоматическую коробку

Ульяновский автозавод сертифицировал в России новую модификацию пикапа

UAZ Pickup © UAZ
Лиза Будрина
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на UAZ Pickup с «автоматом». Ранее аналогичной трансмиссией обзавелся Patriot.

Из документа следует, что УАЗ Пикап оснастят шестидиапазонным «автоматом» Punch Powerglide, который будет работать в тандеме с 2,7 литровым мотором ZMZ мощностью 150 лошадиных сил. В числе оборудования указаны водительская подушка безопасности, светодиодные дневные ходовые огни, аудиоподготовка и иммобилайзер.

Punch Powerglide 6L50

Что же касается внедорожника с аналогичной установкой, то в базовой комплектации он стоит от 1 034 000 рублей, а за версию с круиз-контролем, гидравлическим ассистентом при торможении, системой помощи при подъеме в гору и режимом для езды по бездорожью придется заплатить 1,3 миллиона рублей. Для сравнения, цены на Patriot с «механикой» начинаются от 819 900 рублей. Стоимость пикапа варьируется от 839 900 рублей до 1 219 900 рублей.

Осенью прошлого года сообщалось, что «Пикап» обзаведется версией с автоматической трансмиссией в апреле 2020 года.

Источник: Росстандарт