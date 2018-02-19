Самый быстрый Lamborghini Aventador назовут в честь 48-летнего суперкара

Самая быстрая модификация суперкара Lamborghini Aventador будет называться SVJ. Об этом свидетельствует фотография заставки приборной панели автомобиля, выложенная в Instagram пользователем salentov12.

Итальянская марка вернет в серию индекс SVJ, который впервые использовался в 1970-х годах. Тогда заводской пилот Боб Уоллас построил экспериментальный образец купе Miura, соответствующий гоночному регламенту FIA J. Автомобиль получил компоненты шасси и кузовные панели из алюминия, пластиковые боковые стекла, фиксированные фары вместо подъемных, а также перенастроенную подвеску.

Мощность 2,9-литрового двигателя V12 стандартной «Миуры» увеличили с 370 до 425-445 лошадиных сил. После завершения программы тестирования автомобиль продали частному владельцу. В апреле 1971 года в результате аварии он был уничтожен.

На данный момент известно о шести Miura SVJ, выпущенных Lamborghini. Одна из них была построена как новый автомобиль, остальные — доработанные модификации SV.

Lamborghini Miura P400 SVJ

Последний раз индекс J в модельном ряду Lamborghini использовался для выпущенного в единственном экземпляре спидстера Aventador J. Дебют новинки состоялся в 2012 году на автосалоне в Женеве. Полноприводный Lamborghini Aventador J оснастили двигателем 6.5 V12 мощностью 700 лошадиных сил и 690 Нм крутящего момента. Агрегат работал в паре с семиступенчатым «роботом».