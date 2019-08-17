Lamborghini показала две новинки на американской выставке

Обе спецверсии будут отличаться только внешним декором и расшренными возможностями персонализации: например, Aventador SVJ 63 Roadster получит восемь уникальных сочетаний материалов отделки и цвета кузова. Если этого покажется мало, по желанию клиента команда дизайнеров сможет скомбинировать практически любые материалы и подобрать любой цвет.

Отличить Aventador SVJ 63 Edition Roadster от «обычного» SVJ с открытой крышей можно по двухцветной ливрее с надписями «63», номерной табличке «1 из 63» в салоне, дизайнерской вставке за передними сиденьями, гравировке на крышке двигателя и другим штрихам.