Lamborghini показала две новинки на американской выставке

Обе спецверсии будут отличаться только внешним декором и расшренными возможностями персонализации: например, Aventador SVJ 63 Roadster получит восемь уникальных сочетаний материалов отделки и цвета кузова. Если этого покажется мало, по желанию клиента команда дизайнеров сможет скомбинировать практически любые материалы и подобрать любой цвет.
Отличить Aventador SVJ 63 Edition Roadster от «обычного» SVJ с открытой крышей можно по двухцветной ливрее с надписями «63», номерной табличке «1 из 63» в салоне, дизайнерской вставке за передними сиденьями, гравировке на крышке двигателя и другим штрихам.
Версия GT для купе Huracan Evo — дань уважения гоночному болиду Huracan GT3 Evo, побеждавшему два года подряд в американских гонках на выносливость — «24 часах Дейтоны» и «12 часах Себринга». Цвет лимитированной серии Huracan Evo GT напоминает о фирменной окраске команды-триумфатора — коллектива GRT Grasser Racing Team. Помимо комбинации зелёного оттенка Verde Egeria и оранжевого Arancio Aten фирма Lamborghini предлагает покупателям ещё три варианта цветов, так что всего заказчикам доступны девять цветовых комбинаций.
Помимо оригинальной палитры красок, серию Huracán EVO GT можно будет отличить по идентификационным табличкам «Daytona 24» и «Sebring 12» на заднем крыле, числу «11» на дверях и капоте, а также специальным 20-дюймовым дискам с «формульным» креплением одной центральной гайкой. Всего будет выпущено 36 купе.
Компания Lamborghini обещает начать поставки спецсерии суперкаров в 2020 году. Цены пока не объявлены, что не помешало производителю продать все родстеры 63 серии ещё до премьеры.