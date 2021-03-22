В России отозвали Lamborghini Aventador, у которых может оторваться капот

На сайте ведомства указано, что затяжка винтов петли капота может ослабиться и приоткрыть капот суперкара. В этом случае на высокой скорости или при сильном вертикальном и продольном ускорении сила ветра может подхватить капот, открыть его или даже полностью оторвать от автомобиля. Отлетевшая крышка может создать опасную ситуацию на дороге и увеличить риск ДТП для едущих сзади автомобилей.

На всех отозванных Aventador в сервисных центрах итальянской марки бесплатно заменят болты крепления петель капота. Владельцев проблемных суперкаров оповестят об отзыве по телефону или электронной почте. Также можно свериться со списком VIN-номеров, опубликованным на сайте Росстандарта, и записаться на обслуживание самостоятельно.