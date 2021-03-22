В России отозвали Lamborghini Aventador, у которых может оторваться капот

На сайте ведомства указано, что затяжка винтов петли капота может ослабиться и приоткрыть капот суперкара. В этом случае на высокой скорости или при сильном вертикальном и продольном ускорении сила ветра может подхватить капот, открыть его или даже полностью оторвать от автомобиля. Отлетевшая крышка может создать опасную ситуацию на дороге и увеличить риск ДТП для едущих сзади автомобилей.
На всех отозванных Aventador в сервисных центрах итальянской марки бесплатно заменят болты крепления петель капота. Владельцев проблемных суперкаров оповестят об отзыве по телефону или электронной почте. Также можно свериться со списком VIN-номеров, опубликованным на сайте Росстандарта, и записаться на обслуживание самостоятельно.
Aventador SVJ Coupe оснащен двенадцатицилиндровым «атмосферником» объемом 6,5 литра, развивающим 770 лошадиных сил и 720 Нм крутящего момента. С нуля до первой «сотни» автомобиль ускоряется за 2,8 секунды, а до 200 километров в час – за 8,6 секунды. Максимальная скорость составляет 350 километров в час.
Данный отзыв стал первым для Lamborghini в России в нынешнем году. В 2020 году марка отправляла в ремонт Aventador SVJ Coupe с дефектными дверными ручками, из-за которых со временем двери могли перестать открываться изнутри.