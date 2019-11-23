Послушайте, как звучит мотор V12 на тюнинговом Aventador SVJ

Визуально Aventador SVJ от Novitec легче всего узнать по оригинальным кованым колёсным дискам Vossen на низкопрофильной резине Pirelli P Zero Corsa. Спереди установлены 20-дюймовые покрышки размерности 255/30 ZR20, сзади — 21-дюймовые 355/25 ZR21. Колёса можно покрасить в один из 72 доступных цветов, в том числе с матовыми оттенками. Кроме того, тюнеры предлагают клиентам заменить штатные пружины на спортивные, уменьшающие дорожный просвет на 35 миллиметров.