Послушайте, как звучит мотор V12 на тюнинговом Aventador SVJ

В стремлении облегчить купе, специалисты Novitec не стали прибегать к использованию углеродного волокна — экономия 19 килограммов достигнута за счёт нестандартной системы выпуска из нержавеющей стали. Мотористы Novitec уверены, что 6,5-литровый атмосферный 770-сильный V12 с новым глушителем работает эффективнее и звучит лучше.
Визуально Aventador SVJ от Novitec легче всего узнать по оригинальным кованым колёсным дискам Vossen на низкопрофильной резине Pirelli P Zero Corsa. Спереди установлены 20-дюймовые покрышки размерности 255/30 ZR20, сзади — 21-дюймовые 355/25 ZR21. Колёса можно покрасить в один из 72 доступных цветов, в том числе с матовыми оттенками. Кроме того, тюнеры предлагают клиентам заменить штатные пружины на спортивные, уменьшающие дорожный просвет на 35 миллиметров.
Фото: Novitec
«Сухая» масса Lamborghini Aventador SVJ Novitec — всего 1506 килограммов.
Внимательный взгляд заметит переосмысленный аэродинамический обвес Novitec — суперкар обзавёлся более развитым передним сплиттером, рельефной крышкой багажника, модернизированной системой активной аэродинамики ALA.
Фото: Novitec
Ещё более безумная версия Lamborghini Aventador, которая предположительно получит имя SVR, дебютирует в следующем году. Под капотом трековой модели разместят форсированный до 830 лошадиных сил атмосферный двигатель V12. Место 7-ступенчатой роботизированной коробки передач ISR займёт шестиступенчатая секвентальная трансмиссия Xtrac. Гоночным «Авентадором» нельзя будет управлять на дорогах общего пользования.