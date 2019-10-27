Lamborghini впервые показала, как будет выглядеть гоночный Aventador

По тизеру видно, что гоночный Lamborghini будет серьёзно отличаться от «дорожного» Aventador: болид получит оригинальную внешность, лишится привычной оптики, обзаведётся специальным аэродинамическим обвесом с воздухозаборником на крыше, огромным передним сплиттером и сложным задним антикрылом.

По аналогии со спецверсией Aventador SVJ 63, трековый Lamborghini получит надписи «63» на корпусе в честь 1963-го года основания компании. Кроме того, новинка обзаведётся высокопроизводительной тормозной системой Brembo, низкопрофильными гоночными покрышками Pirelli и специальными дисками с «формульным» креплением одной центральной гайкой.

Ожидается, что гоночная модель будет называться Aventador SVR. Под капотом флагманской модели разместят форсированный до 830 лошадиных сил 6,5-литровый атмосферный V12. Место 7-ступенчатой роботизированной коробки передач ISR, знакомой по «гражданским» Aventador займёт шестиступенчатая секвентальная трансмиссия Xtrac. Кроме того, трековый болид получит новый самоблокирующийся механический дифференциал.