Lamborghini впервые показала, как будет выглядеть гоночный Aventador

По тизеру видно, что гоночный Lamborghini будет серьёзно отличаться от «дорожного» Aventador: болид получит оригинальную внешность, лишится привычной оптики, обзаведётся специальным аэродинамическим обвесом с воздухозаборником на крыше, огромным передним сплиттером и сложным задним антикрылом.
По аналогии со спецверсией Aventador SVJ 63, трековый Lamborghini получит надписи «63» на корпусе в честь 1963-го года основания компании. Кроме того, новинка обзаведётся высокопроизводительной тормозной системой Brembo, низкопрофильными гоночными покрышками Pirelli и специальными дисками с «формульным» креплением одной центральной гайкой.
Ожидается, что гоночная модель будет называться Aventador SVR. Под капотом флагманской модели разместят форсированный до 830 лошадиных сил 6,5-литровый атмосферный V12. Место 7-ступенчатой роботизированной коробки передач ISR, знакомой по «гражданским» Aventador займёт шестиступенчатая секвентальная трансмиссия Xtrac. Кроме того, трековый болид получит новый самоблокирующийся механический дифференциал.
Премьера гоночного «Авентадора» состоится в 2020 году. Инсайдеры утверждают, что тираж будет ограничен 40 экземплярами, причём первые клиенты получат гоночные машины не раньше 2021 года. На Женевском автосалоне главный инженер Lamborghini Маурицио Реджиани предположил, что экстремальный Aventador может стать последним суперкаром в истории марки с атмоферным V12.