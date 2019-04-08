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10:39

Российский электрический «Мустанг» за 31 миллион рублей: новые фотографии

Разработка автомобиля будет завершена до конца этого года

Российская компания Aviar Motors опубликовала новые фотографии электрического спорткара R67. Автомобиль, построенный на базе Tesla Model S, получит полностью карбоновый кузов с дизайном в стиле классического Ford Mustang, внешнюю звуковую систему, имитирующую работу V8, и будет стоить около 31 миллиона рублей.
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От донорской «Теслы» Aviar R67 достались электромоторы, тяговая батарея и вся силовая электроника. Кузов полностью уникальный. Над его стилистикой работала команда дизайн-бюро Антона Кужильного. За инжиниринг и постройку фастбека отвечает КБ Архипов. Первый экземпляр Aviar R67 будет собран в этом году: у него будет собственный VIN, свидетельство о безопасности и ПТС.

Силовая установка на Aviar R67 (цифры 67 должны отсылать к оригинальному «Мустангу» 1967 года) выдает 840 лошадиных сил и 967 Нм крутящего момента. Больше, чем у Tesla Model S, что потребовало доработки бортового программного обеспечения. Заявленный пробег на одной зарядке — 507 километров. Время разгона до 100 километров в час — 2,2 секунды. Цифры пока расчетные.

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Особенностями электрического фастбека станут активируемый на скорости 120 километров в час и режимах движения Sport и Race электронноуправляемый спойлер, пневмоподвеска с регулировкой дорожного просвета от 119 до 192 мм и внешняя звуковая система, имитирующая работу V8.

До конца 2019 года Aviar Motors, которая пока не имеет юридической регистрации, намерена собрать три экземпляра R67, в 2020 — девять, а в 2021 — 24. На один автомобиль уходит полгода, но начиная с 2020-го время сократится вдвое. Цена Aviar R67 в России — $ 395 000 без учёта НДС, что составляет около 31 миллиона рублей.

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