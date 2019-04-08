Российский электрический «Мустанг» за 31 миллион рублей: новые фотографии

От донорской «Теслы» Aviar R67 достались электромоторы, тяговая батарея и вся силовая электроника. Кузов полностью уникальный. Над его стилистикой работала команда дизайн-бюро Антона Кужильного. За инжиниринг и постройку фастбека отвечает КБ Архипов. Первый экземпляр Aviar R67 будет собран в этом году: у него будет собственный VIN, свидетельство о безопасности и ПТС.
Силовая установка на Aviar R67 (цифры 67 должны отсылать к оригинальному «Мустангу» 1967 года) выдает 840 лошадиных сил и 967 Нм крутящего момента. Больше, чем у Tesla Model S, что потребовало доработки бортового программного обеспечения. Заявленный пробег на одной зарядке — 507 километров. Время разгона до 100 километров в час — 2,2 секунды. Цифры пока расчетные.
Особенностями электрического фастбека станут активируемый на скорости 120 километров в час и режимах движения Sport и Race электронноуправляемый спойлер, пневмоподвеска с регулировкой дорожного просвета от 119 до 192 мм и внешняя звуковая система, имитирующая работу V8.
До конца 2019 года Aviar Motors, которая пока не имеет юридической регистрации, намерена собрать три экземпляра R67, в 2020 — девять, а в 2021 — 24. На один автомобиль уходит полгода, но начиная с 2020-го время сократится вдвое. Цена Aviar R67 в России — $ 395 000 без учёта НДС, что составляет около 31 миллиона рублей.