Российский электрический «Мустанг» за 31 миллион рублей: новые фотографии

До конца 2019 года Aviar Motors, которая пока не имеет юридической регистрации, намерена собрать три экземпляра R67, в 2020 — девять, а в 2021 — 24. На один автомобиль уходит полгода, но начиная с 2020-го время сократится вдвое. Цена Aviar R67 в России — $ 395 000 без учёта НДС, что составляет около 31 миллиона рублей.