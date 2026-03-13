Автобусу из «Невероятных приключений итальянцев в России» дадут вторую жизнь

Известно, что списанные из Москвы перронные автобусы затем распределили между аэропортами Ставрополя и Минвод. В столице Ставропольского года одну машину затем долгое время использовали вместо бытовки.

Сейчас восстановлением «Каросы» 1971 года постройки занимаются петербургские реставраторы, которым достался «пустой» кузов без двигателя, трансмиссии и многих других агрегатов.

Как стало известно журналу Motor, эксперты отмечают хорошую сохранность остова: в частности, в салоне даже сохранился родной пол, что является большой редкостью для старой пассажирской техники.

Любопытно, что модель Karosa ŠM11 засветилась в советском фильме «Невероятные приключения итальянцев в России», где часть сюжета как раз происходит в аэропорту «Шереметьево».