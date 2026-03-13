Опубликовано 13 марта 2026, 09:091 мин.
Автобусу из «Невероятных приключений итальянцев в России» дадут вторую жизнь
В России восстановят чехословацкий автобус, которые закупало «Шереметьево». Автобусный парк № 3 петербургского «Пассажиравтотранса» начал восстановление модели Karosa ŠM11. Это двухосный автобус, предлагавший пневматическую подвеску и пониженный уровень пола. С 1961 по 1981 годы было сделано около 10 тыс. таких машин, из которых несколько единиц на рубеже 1960-1970 годов приобрёл московский аэропорт «Шереметьево».
© Karosa
Известно, что списанные из Москвы перронные автобусы затем распределили между аэропортами Ставрополя и Минвод. В столице Ставропольского года одну машину затем долгое время использовали вместо бытовки.
Сейчас восстановлением «Каросы» 1971 года постройки занимаются петербургские реставраторы, которым достался «пустой» кузов без двигателя, трансмиссии и многих других агрегатов.
Как стало известно журналу Motor, эксперты отмечают хорошую сохранность остова: в частности, в салоне даже сохранился родной пол, что является большой редкостью для старой пассажирской техники.
Любопытно, что модель Karosa ŠM11 засветилась в советском фильме «Невероятные приключения итальянцев в России», где часть сюжета как раз происходит в аэропорту «Шереметьево».
Источник:Motor
Автор:Алексей Кованов