Автоэксперт Пархомчук назвал условия, при которых гул шин предвещает ДТП

Основным фактором, влияющим на уровень шума, является рисунок протектора. Крупные элементы и глубокая нарезка создают более интенсивные вибрации при контакте с дорогой. Производители стремятся снизить этот эффект, используя специальное расположение блоков и добавляя в состав шин шумопоглощающие компоненты.

Помимо конструкции, на громкость влияет и внутреннее давление. Перекачанная покрышка тоже может издавать повышенный шум, что, по мнению эксперта, способно стать предвестником аварийной ситуации из-за риска разрыва оболочки под нагрузкой.

Температурные условия также играют роль: летние шины наиболее комфортны с акустической точки зрения при плюсовой температуре, когда резиновая смесь сохраняет эластичность. При похолодании материал становится жёстче, что увеличивает шумность.

Специалист объяснил и распространённый парадокс, когда новые шины кажутся громче изношенных. Это связано с большей остаточной глубиной протектора — около 8 мм у летних моделей. При этом эксперт подчеркнул, что восприятие тишины в салоне субъективно и сильно зависит от качества шумоизоляции автомобиля.