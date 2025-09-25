Новости
Опубликовано 25 сентября 2025, 19:17
1 мин.

Автофестиваль в Сириусе собрал более 3 тысяч гостей

На празднике они смогли попробовать всё: от картинга до вертолётной прогулки
Более 100 уникальных автомобилей выехали на трассу «Формулы-1» в Сочи. Гоночный комплекс Сириус Автодром 20 сентября отпраздновал свой день рождения большим праздником для всех поклонников автомобилей. В честь такого события организаторы подготовили для гостей насыщенную программу, центром которой стала выставка редких машин.
Автофестиваль в Сириусе собрал более 3 тысяч гостей
© Пресс-служба Сириус Автодрома
Иван Прокудин
Иван Прокудин

Желающих показать свой автомобиль оказалось так много, что приём заявок пришлось завершить раньше намеченного срока. В итоге в этом году количество участников экспозиции выросло в два раза по сравнению с прошлым года. В итоге зрителям были представлены более 100 мощных и стильных коллекционных автомобилей, среди которых были Audi RS Q3, BMW M8 Competition, Nissan GTR, Chevrolet Corvette, Mercedes AMG GT-S, Toyota Supra и многие другие.

Прямо на мероприятии все желающие могли получить мастер-классы спортивного вождения, погонять на картинге, послушать лекции о беспилотных технологиях, посмотреть парад мотоциклов, вблизи изучить автопарк Сириус Автодрома и пообщаться с пилотами, пройти тест-драйвы новинок автопрома на площадке дилерских центров и совершить вертолётную прогулку над Олимпийским парком.

Завершился фестиваль зрелищным заездом выставочных автомобилей на легендарной трассе «Формулы-1». Этот парад продолжался три часа и стал впечатляющим финалом дня, за которым наблюдали тысячи зрителей.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Пресс-служба Сириус Автодрома

Читайте на тему:

Сириус Автодром ждёт гостей всегда. Здесь ежедневно проводятся гоночные программы, экскурсии, работает автомобильный музей Ника Панули, картинг-центр и зоны интерактивных развлечений.

Источник:Пресс-служба Сириус Автодрома
Автор:Иван Прокудин
Теги:
#Россия
#Фестиваль
#Формула-1