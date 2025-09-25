Автофестиваль в Сириусе собрал более 3 тысяч гостей

Желающих показать свой автомобиль оказалось так много, что приём заявок пришлось завершить раньше намеченного срока. В итоге в этом году количество участников экспозиции выросло в два раза по сравнению с прошлым года. В итоге зрителям были представлены более 100 мощных и стильных коллекционных автомобилей, среди которых были Audi RS Q3, BMW M8 Competition, Nissan GTR, Chevrolet Corvette, Mercedes AMG GT-S, Toyota Supra и многие другие.

Прямо на мероприятии все желающие могли получить мастер-классы спортивного вождения, погонять на картинге, послушать лекции о беспилотных технологиях, посмотреть парад мотоциклов, вблизи изучить автопарк Сириус Автодрома и пообщаться с пилотами, пройти тест-драйвы новинок автопрома на площадке дилерских центров и совершить вертолётную прогулку над Олимпийским парком.

Завершился фестиваль зрелищным заездом выставочных автомобилей на легендарной трассе «Формулы-1». Этот парад продолжался три часа и стал впечатляющим финалом дня, за которым наблюдали тысячи зрителей.