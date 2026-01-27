Автомобили Lixiang оказались полностью беззащитны перед русской метелью

Надо заметить, что автомобили компании появились в России сравнительно недавно: пиковыми по продажам стали 2024 и 2025 годы, поэтому владельцы не успели накопить большого опыта зимней эксплуатации.

Ранее проблемы с забивающимся снегом патрубками испытывали владельцы кроссоверов BMW (X5, X6 и X7), так что для мирового автопрома проблема не является уникальной.