Опубликовано 27 января 2026, 11:13
Автомобили Lixiang оказались полностью беззащитны перед русской метелью

У гибридных кроссоверов обнаружился конструктивный просчёт
Российские владельцы пожаловались на неготовность Lixiang к сильным снегопадам. Через несколько часов езды в сильную метель снег попадает в воздушный фильтр, из-за чего двигатель внутреннего сгорания перестаёт выдавать необходимую для зарядки тяговой батареи мощность. Как сообщает Telegram-канал «Китачка», зарядить аккумулятор невозможно, так как патрубки и фильтр забиты снегом.
© Li Auto
Алексей Кованов
Надо заметить, что автомобили компании появились в России сравнительно недавно: пиковыми по продажам стали 2024 и 2025 годы, поэтому владельцы не успели накопить большого опыта зимней эксплуатации.

Ранее проблемы с забивающимся снегом патрубками испытывали владельцы кроссоверов BMW (X5, X6 и X7), так что для мирового автопрома проблема не является уникальной.

Между тем, китайский автопроизводитель Li Auto (Lixiang) оптимизирует дилерскую сеть, планируя закрыть около 100 шоурумов и точек продаж, что связано с необходимостью сокращения расходов на фоне невыполнения плана по продажам.

В настоящее время бренд представлен в КНР почти 900 точками, из которых компания управляет 548. Закрытию подлежат в основном шоурумы в крупных торговых центрах с высокой арендной платой.