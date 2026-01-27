Автомобили Lixiang оказались полностью беззащитны перед русской метелью

Автомобили Lixiang оказались полностью беззащитны перед русской метельюУ гибридных кроссоверов обнаружился конструктивный просчёт
Надо заметить, что автомобили компании появились в России сравнительно недавно: пиковыми по продажам стали 2024 и 2025 годы, поэтому владельцы не успели накопить большого опыта зимней эксплуатации.
Ранее проблемы с забивающимся снегом патрубками испытывали владельцы кроссоверов BMW (X5, X6 и X7), так что для мирового автопрома проблема не является уникальной.
Между тем, китайский автопроизводитель Li Auto (Lixiang) оптимизирует дилерскую сеть, планируя закрыть около 100 шоурумов и точек продаж, что связано с необходимостью сокращения расходов на фоне невыполнения плана по продажам.
В настоящее время бренд представлен в КНР почти 900 точками, из которых компания управляет 548. Закрытию подлежат в основном шоурумы в крупных торговых центрах с высокой арендной платой.