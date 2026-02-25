Автомобили с АКП до 1 млн рублей: эксперт назвал лучшие варианты на вторичке

Как сообщил автоэксперт «За рулем» Александр Виноградов, на третьем месте находится коробка GM 6Т40. Шестиступенчатый автомат американской разработки широко встречается на моделях Opel (Astra J, Insignia, Zafira, Mokka) и Chevrolet (Cruze, Orlando, Captiva). За миллион рублей оптимальным вариантом эксперты называют Opel Astra J.

Второе место у A6GF1. Корейская «шестиступка» известна своей исключительной надежностью. Она устанавливалась на огромное количество моделей Hyundai и Kia: Solaris, Rio, Creta, Elantra, Soul, Seltos, Cerato, Ceed и другие. В бюджете до 1 млн рублей лучшие представители — Solaris или Rio прошлых поколений.

Первое место занимаете Aisin TF-60SN. Под индексом AQ250 коробка ставился на массовые модели Volkswagen Group: Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Octavia, Karoq и другие, чаще всего в паре с атмосферным двигателем 1.6.

