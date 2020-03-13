Автомобильные шины оказались в тысячу раз вреднее выхлопных газов

При этом ученые отдельно подчеркнули, что перед тестами давление в шинах проверили, а сами покрышки были новыми — если накачать колеса неравномерно, при движении они будут выбрасывать еще больше вредных веществ.

Авторы этого эксперимента предложили ввести понятие «невыхлопных выбросов», которые будут распространяться в том числе и на электрокары, которые сейчас принято считать автомобилями с нулевыми выбросами.