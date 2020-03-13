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17:23

Автомобильные шины оказались в тысячу раз вреднее выхлопных газов

Ученые выяснили, что они выбрасывают в атмосферу гораздо больше опасных частиц

© Robert Laursoo / Unsplash
Анастасия Дубина
Британские ученые из агентства Emissions Analytics провели исследование, в ходе которого выяснили, что автомобильные шины при эксплуатации выделяют в тысячу раз больше опасных частиц, чем выхлопная система.

В ходе эксперимента ученые замеряли выбросы «популярного семейного хэтчбека», название которого в исследовании не стали раскрывать. Его двигатель соответствовал последнему, шестому экологическому классу.

На автомобиле прокатились по дорогам, а затем замерили уровень вредных выбросов. Оказалось, что за один километр пути он выделяет 5,8 грамма вредных элементов — это в 1289 раз больше, чем выбросы от обычного современного двигателя, который выделяет около 4,5 миллиграмма CO2 на километр.

При этом ученые отдельно подчеркнули, что перед тестами давление в шинах проверили, а сами покрышки были новыми — если накачать колеса неравномерно, при движении они будут выбрасывать еще больше вредных веществ.

Авторы этого эксперимента предложили ввести понятие «невыхлопных выбросов», которые будут распространяться в том числе и на электрокары, которые сейчас принято считать автомобилями с нулевыми выбросами.