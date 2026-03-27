Опубликовано 27 марта 2026, 12:14
Автомобильный аукцион Carprice арестован

В Москве по делу Галицкого изъяли автоаукцион Carprice. В рамках судебного разбирательства в отношении инвестора Александра Галицкого суд изъял в доход Российской Федерации сервис по продаже автомобилей Carprice. Тверской районный суд Москвы передал государству ООО «Селаникар», которому принадлежит сервис. ООО «Селаникар», которому принадлежит сервис по продаже подержанных авто CarPrice
Михаил Лобачёв

«Изъять 100% долей в уставном капитале ООО „Селаникар“, зарегистрированное за иностранной компанией» Андибита трейдинг лимитед", страна Кипр", — цитирует РИА «Новости» решение суда.

В рамках расследования дела Галицкого тот же суд признал экстремистской и запретил деятельность объединения «Алмаз-Кэпитал Партнерс». Генпрокуратура утверждает, что фонд финансировал украинские организации, направляющие денежные средства ВСУ. По словам адвоката Галицкого Киры Корумы, в CarPrice фонд Almaz Capital осуществлял инвестиции в 2016 году.

После объявления фонда экстремистской организацией, суд изъял имущество инвестора Александра Галицкого и связанных с ним лиц на сумму около 8 млрд рублей, а также 7 млрд рублей на бансковских счетах,

Защита бизнесмена намерена обжаловать решение суда после получение полного текста документа.

