Автомобильный аукцион Carprice арестован

«Изъять 100% долей в уставном капитале ООО „Селаникар“, зарегистрированное за иностранной компанией» Андибита трейдинг лимитед", страна Кипр", — цитирует РИА «Новости» решение суда.

В рамках расследования дела Галицкого тот же суд признал экстремистской и запретил деятельность объединения «Алмаз-Кэпитал Партнерс». Генпрокуратура утверждает, что фонд финансировал украинские организации, направляющие денежные средства ВСУ. По словам адвоката Галицкого Киры Корумы, в CarPrice фонд Almaz Capital осуществлял инвестиции в 2016 году.

После объявления фонда экстремистской организацией, суд изъял имущество инвестора Александра Галицкого и связанных с ним лиц на сумму около 8 млрд рублей, а также 7 млрд рублей на бансковских счетах,

Защита бизнесмена намерена обжаловать решение суда после получение полного текста документа.

