Автопилот Tesla пытался сбросить машину с человеком с моста

Контролируемая система полного автономного вождения (FSD) от Tesla уже эксплуатируется тысячами владельцев по всей территории США. Эта технология остаётся в центре внимания отрасли благодаря своим амбициозным перспективам. Вместе с тем она всё ещё несовершенна и, согласно недавно поданному против компании иску, может представлять угрозу для безопасности.

В августе прошлого года владелица Cybertruck активировала систему FSD. При подъезде к развязке автопилот должен был повернуть направо, но повёл машину прямо — в сторону бетонного ограждения. Водитель успела перехватить управление за мгновение до удара, но предотвратить столкновение не удалось.

В результате лобового удара женщина получила серьёзные травмы. Судя по фото с места ДТП, передняя часть Cybertruck сильно деформирована, бампер разбит, а обломки разлетелись по дороге.

В иске также указано, что аварии способствовало решение Tesla использовать только камеры для системы автономного вождения, отказавшись от радаров и лидаров. Компанию обвиняют в халатности и требуют компенсации в размере более 1 млн долларов (примерно 79 млн рублей)

