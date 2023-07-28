Автопром признали самой убыточной отраслью в России

Кроме того, серьезно пострадала деревообрабатывающая промышленность

Автомобильная промышленность стала самой убыточной отраслью в России. Об этом сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По данным экспертов, больше всего из-за антироссийских санкций пострадало производство автомобилей. Также были названы и другие отрасли, на которых существенно отразилась сложившаяся геополитическая обстановка.