Автопром признали самой убыточной отраслью в России

Автопром признали самой убыточной отраслью в РоссииКроме того, серьезно пострадала деревообрабатывающая промышленность
Автомобильная промышленность стала самой убыточной отраслью в России. Об этом сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По данным экспертов, больше всего из-за антироссийских санкций пострадало производство автомобилей. Также были названы и другие отрасли, на которых существенно отразилась сложившаяся геополитическая обстановка.
Автомобильное производство в России находится в кризисе. Согласно официальным данным, рентабельность отрасли в стране составляет всего 11 процентов. По сравнению с досанкционным периодом падение составило 17 процентных пунктов.
Помимо автопрома, санкции существенно сказались на деревообрабатывающей промышленности, на производствах компьютерной техники и готовых металлических изделий.
В конце мая объёмы производства машин в России увеличились в 11 раз. В последний весенний месяц отечественные производители выпустили более 42 000 автомобилей.