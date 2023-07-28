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18:04, 28 июля 2023
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Автопром признали самой убыточной отраслью в России

Кроме того, серьезно пострадала деревообрабатывающая промышленность

Автомобильная промышленность стала самой убыточной отраслью в России. Об этом сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). По данным экспертов, больше всего из-за антироссийских санкций пострадало производство автомобилей. Также были названы и другие отрасли, на которых существенно отразилась сложившаяся геополитическая обстановка.

Автопром признали самой убыточной отраслью в России
© Depositphotos
Анастасия Мельник

Автомобильное производство в России находится в кризисе. Согласно официальным данным, рентабельность отрасли в стране составляет всего 11 процентов. По сравнению с досанкционным периодом падение составило 17 процентных пунктов.

Помимо автопрома, санкции существенно сказались на деревообрабатывающей промышленности, на производствах компьютерной техники и готовых металлических изделий.

В конце мая объёмы производства машин в России увеличились в 11 раз. В последний весенний месяц отечественные производители выпустили более 42 000 автомобилей.

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