АвтоВАЗ и «Авито» договорились о сотрудничестве: что это значит

АвтоВАЗ и «Авито» договорились о сотрудничестве: что это значитСделки на «Авито Авто» станут прозрачнее
АвтоВАЗ и «Авито» запустят совместные проекты и маркетинговые исследования, которые дадут возможность «выявлять тренды рынка, прогнозировать спрос и создавать новые сервисы и продукты для улучшения пользовательского опыта автовладельцев», говорится в официальном заявлении сторон. «Обмен данными о потребительских предпочтениях, опыте эксплуатации и ремонта автомобилей позволит глубже понимать поведение клиентов и предлагать решения, отвечающие их реальным потребностям», — поясняют в «Авито».
АвтоВАЗ со своей стороны интегрирует данные о техническом обслуживании автомобилей Lada в сервис проверки истории «Автотека», благодаря чему история ремонтов станет прозрачнее. Кроме того, планирует запуск уведомлений по отзывным и сервисным кампаниям. Ну, а «Авито» присвоит карточкам объявлений запчастей для автомобилей Lada специальный бейдж, подтверждающий, что они официальные.
«Новые решения помогут клиентам получать достоверную информацию, упростят выбор автомобиля и повысят уровень сервиса», — заявили в АвтоВАЗе.