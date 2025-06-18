АвтоВАЗ и «Авито» договорились о сотрудничестве: что это значит

Сделки на «Авито Авто» станут прозрачнее

АвтоВАЗ объявил о сотрудничестве с «Авито». В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) АвтоВАЗ и «Авито Авто» подписали соглашение о сотрудничестве. Его цели — укрепить позиции АвтоВАЗа на российском рынке, сделать сделки на «Авито Авто» прозрачнее, а также развить цифровые решения в индустрии. Для обычных покупателей это значит, что процесс выбора и приобретения новой или подержанной машины станет проще.