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Опубликовано 18 июня 2025, 18:38
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АвтоВАЗ и «Авито» договорились о сотрудничестве: что это значит

Сделки на «Авито Авто» станут прозрачнее
АвтоВАЗ объявил о сотрудничестве с «Авито». В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) АвтоВАЗ и «Авито Авто» подписали соглашение о сотрудничестве. Его цели — укрепить позиции АвтоВАЗа на российском рынке, сделать сделки на «Авито Авто» прозрачнее, а также развить цифровые решения в индустрии. Для обычных покупателей это значит, что процесс выбора и приобретения новой или подержанной машины станет проще.
АвтоВАЗ и «Авито» договорились о сотрудничестве: что это значит
© РИА Новости / Александр Кряжев
Лиза Будрина
Лиза Будрина

АвтоВАЗ и «Авито» запустят совместные проекты и маркетинговые исследования, которые дадут возможность «выявлять тренды рынка, прогнозировать спрос и создавать новые сервисы и продукты для улучшения пользовательского опыта автовладельцев», говорится в официальном заявлении сторон. «Обмен данными о потребительских предпочтениях, опыте эксплуатации и ремонта автомобилей позволит глубже понимать поведение клиентов и предлагать решения, отвечающие их реальным потребностям», — поясняют в «Авито».

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АвтоВАЗ со своей стороны интегрирует данные о техническом обслуживании автомобилей Lada в сервис проверки истории «Автотека», благодаря чему история ремонтов станет прозрачнее. Кроме того, планирует запуск уведомлений по отзывным и сервисным кампаниям. Ну, а «Авито» присвоит карточкам объявлений запчастей для автомобилей Lada специальный бейдж, подтверждающий, что они официальные.

«Новые решения помогут клиентам получать достоверную информацию, упростят выбор автомобиля и повысят уровень сервиса», — заявили в АвтоВАЗе.

Источник:Авито
Автор:Лиза Будрина